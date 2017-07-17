Гштаад. Луиза Чирико взяла верх над Терезой Шмитковой
Американская теннисистка Луиза Чирико прошла во второй раунд турнира в Гштааде, обыграв в двух сетах чешку Терезу Шмиткову, — 7/6 (5), 6/4.
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За 1 час 30 минут матча 168-я ракетка мира, 21-летняя Луиза, записала в свой актив четыре брейка и два эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 22-летняя Шмиткова, занимающая 192-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу оппонентки, выполнила два эйса и допустила две двойные. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Следующей соперницей Чирико на соревнованиях Ladies Championship Gstaad будет либо россиянка Евгения Родина, либо испанка Сара
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