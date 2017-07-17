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https://sport.mail.ru/news/tennis/30410138/
17 июля 2017, 14:39 | Теннис | GoTennis.ru

Фокина стал первым испанцем за 50 лет, победившим на юниорском Уимблдоне

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина стал первым представителем своей страны с 1967 года, выигравшим Уимблдон среди юниоров. 50 лет назад это сделал Мануэль Орантес.

Испанский теннисист <span class=error>Алехандро</span> Давидович <span class=error>Фокина</span> стал первым представителем своей страны с 1967 года выигравшим Уимблдон среди юниоров. 50 лет назад это сделал Мануэль <span class=error>Орантес</span>. Увеличить
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Отметим также, что американка Клэр Лиу стала первой за 25 лет спортсменкой из США, первенствовавшей на юниорском Уимблдоне. В 1992 году трофей завоевала Чанда Рубин.
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