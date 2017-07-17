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https://sport.mail.ru/news/tennis/30409511/
17 июля 2017, 14:01 | Теннис | GoTennis.ru

Гштаад. Мона Бартель потерпела поражение на старте соревнований

Немецкая теннисистка Мона Бартель не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде, проиграв в трёх сетах гречанке Марии Саккари, — 6/4, 3/6, 3/6.

Немецкая теннисистка <span class=error>Мона</span> <span class=error>Бартель</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде проиграв в трёх сетах гречанке Марии <span class=error>Саккари</span> — 6/4 3/6 3/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 58 минут. 50-я ракетка мира, 27-летняя Бартель, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и 11 двойных ошибок. 21-летняя Мария, занимающая 94-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Саккари сразится с победительницей игры швейцарки Жиль Тайкманн и немки Тамары Корпач.
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