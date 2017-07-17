Гштаад. Мона Бартель потерпела поражение на старте соревнований
Немецкая теннисистка Мона Бартель не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Гштааде, проиграв в трёх сетах гречанке Марии Саккари, — 6/4, 3/6, 3/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продлился 1 час 58 минут. 50-я ракетка мира, 27-летняя Бартель, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и 11 двойных ошибок. 21-летняя Мария, занимающая 94-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Во втором круге соревнований Саккари сразится с победительницей игры швейцарки Жиль Тайкманн и немки Тамары Корпач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter