Гштаад. Мона Бартель потерпела поражение на старте соревнований

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Матч продлился 1 час 58 минут. 50-я ракетка мира, 27-летняя Бартель, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и 11 двойных ошибок. 21-летняя Мария, занимающая 94-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Саккари сразится с победительницей игры швейцарки Жиль Тайкманн и немки Тамары Корпач.