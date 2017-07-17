Шарапова проиграла первый матч после травмы

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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в воскресенье уступила 62-й ракетке мира американке Шелби Роджерс со счетом 3:5 в рамках командного выставочного турнира World Team Tennis в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Команда Orange County Breakers, за которую выступает Шарапова, проиграла действующим победителям турнира San Diego Aviators с общим счетом 14:17.

15 июня Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир в американском Стэнфорде.