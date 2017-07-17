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17 июля 2017, 13:59 | Теннис | Lenta.Ru

Шарапова проиграла первый матч после травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом матче после травмы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> проиграла в первом матче после травмы. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру. Увеличить
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в воскресенье уступила 62-й ракетке мира американке Шелби Роджерс со счетом 3:5 в рамках командного выставочного турнира World Team Tennis в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Команда Orange County Breakers, за которую выступает Шарапова, проиграла действующим победителям турнира San Diego Aviators с общим счетом 14:17.

15 июня Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир в американском Стэнфорде.

30-летняя россиянка пропустила Уимблдон из-за травмы, полученной на Открытом чемпионате Италии в мае этого года. Шарапова должна была выступить в квалификации английского турнира «Большого шлема», так как организаторы отказались предоставить ей wild card.
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