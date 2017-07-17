Мария Шарапова: Сейчас мне очень нужна игровая практика
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё участие в одном из этапов выставочной серии турниров World TeamTennis.
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«Когда ты возвращаешься в Тур после травмы, тебе требуется много времени для тренировок, чтобы вновь набрать оптимальную форму. Кроме того, нужно стараться проверять себя в матчах, и выступление в
Довольна тем, как идут дела. Мне нужна соревновательная практика и возможность играть на счёт, — цитирует Шарапову The San Diego
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