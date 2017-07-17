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https://sport.mail.ru/news/tennis/30409282/
17 июля 2017, 13:42 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Сейчас мне очень нужна игровая практика

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала своё участие в одном из этапов выставочной серии турниров World TeamTennis.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> прокомментировала своё участие в одном из этапов выставочной серии турниров World TeamTennis. Увеличить
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«Когда ты возвращаешься в Тур после травмы, тебе требуется много времени для тренировок, чтобы вновь набрать оптимальную форму. Кроме того, нужно стараться проверять себя в матчах, и выступление в Сан-Диего — отличная возможность для этого.

Довольна тем, как идут дела. Мне нужна соревновательная практика и возможность играть на счёт, — цитирует Шарапову The San Diego Union-Tribune.
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