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https://sport.mail.ru/news/tennis/30409269/
17 июля 2017, 13:38 | Теннис | БЕЛТА

Белорусский теннисист Ярослав Шило вышел во второй раунд турнира в Астане

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Ярослав Шило успешно стартовал на турнире в Астане (призовой фонд — $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке одиночного разряда Шило взял верх над россиянином Иваном Неделько в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. На этом турнире выступают еще два белоруса. В парном разряде Дмитрий Жирмонт и представитель Казахстана Тимур Хабибулин обыграли турецкий дуэт Анил Юксель / Алтуг Целикбилек — 6:4, 6:2. Позже на корт выйдет Егор Герасимов, который сыграет в матче против казахстанского теннисиста Андрея Голубева.

На турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор в первом раунде парного разряда сыграют с еще одним белорусским теннисистом Александром Бурым и Дамиром Джумгуром из Боснии и Герцеговины.

На женском турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд — $226 тыс.) первой соперницей белоруски Александры Саснович будет румынка Ирина Бара.

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