Белорусский теннисист Ярослав Шило вышел во второй раунд турнира в Астане

В первом поединке одиночного разряда Шило взял верх над россиянином Иваном Неделько в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. На этом турнире выступают еще два белоруса. В парном разряде Дмитрий Жирмонт и представитель Казахстана Тимур Хабибулин обыграли турецкий дуэт Анил Юксель / Алтуг Целикбилек — 6:4, 6:2. Позже на корт выйдет Егор Герасимов, который сыграет в матче против казахстанского теннисиста Андрея Голубева.

На турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор в первом раунде парного разряда сыграют с еще одним белорусским теннисистом Александром Бурым и Дамиром Джумгуром из Боснии и Герцеговины.

На женском турнире в румынском Бухаресте (призовой фонд — $226 тыс.) первой соперницей белоруски Александры Саснович будет румынка Ирина Бара.