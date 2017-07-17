Роджер Федерер: Жена полностью поддерживает моё желание продолжать карьеру

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«Моё успешное выступление на Уимблдоне целиком и полностью зависело от того, сумею ли я подойти к турниру абсолютно здоровым. Должен был набрать оптимальную форму, чтобы быть в состоянии провести все семь матчей на высочайшем уровне. Это была моя цель, и я рад, что сумел её добиться.

Что заставляет меня выступать дальше? Сложно сказать, возможно, я просто люблю теннис. У меня отличная команда, а жена поддерживает моё желание продолжать карьеру. Она — мой болельщик номер один и просто потрясающий человек.