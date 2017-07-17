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17 июля 2017, 13:20 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Неделько завершил выступление на «Челленджере» в Астане

Российский теннисист Иван Неделько не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Астане (Казахстан), проиграв в двух сетах беларусу Ярославу Шило, — 6/7 (5), 4/6.

Российский теннисист Иван <span class=error>Неделько</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в <span class=error>Астане</span> (Казахстан) проиграв в двух сетах <span class=error>беларусу</span> Ярославу Шило — 6/7 (5) 4/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 57 минут. 355-я ракетка мира, 31-летний Иван, трижды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. 24-летний Ярослав, занимающий 357-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил два эйса и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Шило сыграет с хозяином кортов Михаилом Кукушкиным.
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