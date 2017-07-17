Иван Неделько завершил выступление на «Челленджере» в Астане

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Поединок продлился 1 час 57 минут. 355-я ракетка мира, 31-летний Иван, трижды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. 24-летний Ярослав, занимающий 357-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил два эйса и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Шило сыграет с хозяином кортов Михаилом Кукушкиным.