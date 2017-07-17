Мартина Хингис: На Уимблдоне сложнее всего найти партнёра для игры в миксте
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис, которая в дуэте с британцем Джейми Марреем стала чемпионкой Уимблдона в миксте, рассказала о том, как непросто было найти партнёра для данного турнира.
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«Я просто не привыкла слышать отрицательный ответ на предложение сыграть вместе. Впрочем, я с пониманием отношусь к тем игрокам, которые не захотели выступать в миксте, предпочтя сосредоточиться на игре в паре, ведь там для победы нужно выиграть три партии. Это единственные соревнования с подобным форматом. На любом «мэйджоре» всё гораздо проще, чем на Уимблдоне.
В финале мы совсем не волновались. Иногда мы допускали ошибки, но в ключевые моменты всё было отлично, — приводит слова Хингис официальный сайт WTA.
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