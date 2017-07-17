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https://sport.mail.ru/news/tennis/30408363/
17 июля 2017, 12:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова приняла участие в выставочном турнире в Сан-Диего

Российская теннисистка Мария Шарапова выступила на одном из этапов выставочной лиги World TeamTennis, который проходил в Сан-Диего.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> выступила на одном из этапов выставочной лиги World TeamTennis который проходил в <nobr>Сан-Диего.</nobr> Увеличить
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Россиянка сыграла два матча за команду Orange County Breakers, одержав победу в парной встрече и уступив в одиночном поединке.

Напомним, что после возвращения в Тур Шарапова провела три турнира — в Штутгарте, Мадриде и Риме, на последним из которых получила травму бедра.
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