Мария Шарапова приняла участие в выставочном турнире в Сан-Диего

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Россиянка сыграла два матча за команду Orange County Breakers, одержав победу в парной встрече и уступив в одиночном поединке.

Напомним, что после возвращения в Тур Шарапова провела три турнира — в Штутгарте, Мадриде и Риме, на последним из которых получила травму бедра.