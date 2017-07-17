Мария Шарапова приняла участие в выставочном турнире в Сан-Диего
Российская теннисистка Мария Шарапова выступила на одном из этапов выставочной лиги World TeamTennis, который проходил в
Сан-Диего.
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Россиянка сыграла два матча за команду Orange County Breakers, одержав победу в парной встрече и уступив в одиночном поединке.
Напомним, что после возвращения в Тур Шарапова провела три турнира — в Штутгарте, Мадриде и Риме, на последним из которых получила травму бедра.
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