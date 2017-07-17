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https://sport.mail.ru/news/tennis/30407786/
17 июля 2017, 12:54 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Андрей Рублёв поднялся на шестое место

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший участником второго раунда Уимблдона, поднялся на одну позицию и теперь занимает шестую строчку в Чемпионской гонке АТР для игроков не старше 21 года.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> ставший участником второго раунда Уимблдона поднялся на одну позицию и теперь занимает шестую строчку в Чемпионской гонке <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
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Чемпионская гонка U-21. Версия от 17 июля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2710.

2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 785.

3. (3) Борна Чорич (Хорватия) — 686.

4. (4) Даниил Медведев (Россия) — 607.

5. (5) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

6. (7) Андрей Рублёв (Россия) — 458.

7. (6) Фрэнсис Тиафо (США) — 452.

8. (9) Джаред Дональдсон (США) — 447.

9. (8) Эрнесто Эскобедо (США) — 392.

10. (10) Каспер Рууд (Норвегия) — 344.
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