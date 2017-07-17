Джейми Маррей: Позитивный настрой Хингис придавал уверенности мне самому

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«Играть вместе с Мартиной невероятно легко. С её уст почти никогда не сходит улыбка. Такой настрой придаёт мне сил. Я всегда уверен, что её часть корта находится под надёжным контролем, что делает мою работу существенно проще», — цитирует Маррея пресс-служба WTA.