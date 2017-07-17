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17 июля 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

Джейми Маррей: Позитивный настрой Хингис придавал уверенности мне самому

Британский теннисист Джейми Маррей, ставший в дуэте со швейцаркой Мартиной Хингис чемпионом Уимблдона в миксте, поделился впечатлениями от игры с напарницей.

Британский теннисист <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррей</span> ставший в дуэте со швейцаркой <span class=error>Мартиной</span> <span class=error>Хингис</span> чемпионом Уимблдона в <span class=error>миксте</span> поделился впечатлениями от игры с напарницей. Увеличить
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«Играть вместе с Мартиной невероятно легко. С её уст почти никогда не сходит улыбка. Такой настрой придаёт мне сил. Я всегда уверен, что её часть корта находится под надёжным контролем, что делает мою работу существенно проще», — цитирует Маррея пресс-служба WTA.
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