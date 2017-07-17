Елена Веснина: Спасибо всем за поддержку и веру в нас
Российская теннисистка Елена Веснина, ставшая в дуэте с Екатериной Макаровой победительницей Уимблдона в парном разряде, поделилась впечатлениями от посещения традиционного бала чемпионов.
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«Бал чемпионов Уимблдона-2017. Особенный вечер, незабываемый. Спасибо всем большое за поддержку, поздравления и веру в нас», — написала Веснина в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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