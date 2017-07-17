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https://sport.mail.ru/news/tennis/30407393/
17 июля 2017, 11:25 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Спасибо всем за поддержку и веру в нас

Российская теннисистка Елена Веснина, ставшая в дуэте с Екатериной Макаровой победительницей Уимблдона в парном разряде, поделилась впечатлениями от посещения традиционного бала чемпионов.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> ставшая в дуэте с Екатериной <span class=error>Макаровой</span> победительницей Уимблдона в парном разряде поделилась впечатлениями от посещения традиционного бала чемпионов. Увеличить
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«Бал чемпионов Уимблдона-2017. Особенный вечер, незабываемый. Спасибо всем большое за поддержку, поздравления и веру в нас», — написала Веснина в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Федерер установил новый рекорд Уимблдона по количеству побед

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