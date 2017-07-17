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https://sport.mail.ru/news/tennis/30406573/
17 июля 2017, 11:22 | Теннис | GoTennis.ru

Ньюпорт, Умаг, Бостад, Гштаад и Бухарест. Превью турниров

Вчера завершился Уимблдон, а это значит, что любителям тенниса после двух неделей высшего качества игры вновь придётся привыкать к соревнованиям поменьше. Но руководство Туров сделало всё возможное, чтобы этот процесс прошёл максимально безболезненно — на текущей неделе стартует целых пять турниров!

Вчера завершился Уимблдон а это значит что любителям тенниса после двух неделей высшего качества игры вновь придётся привыкать к соревнованиям поменьше. Но руководство Туров сделало всё возможное чтобы этот процесс прошёл максимально безболезненно — на текущей неделе стартует целых пять турниров! Увеличить
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Турнир АТР Dell Technologies Hall of Fame Open (Ньюпорт, США) интересен, прежде всего, тем, что это последний травяной турнир в сезоне, а также церемонией введения в Международный Зал славы тенниса, в честь которого, собственно, и названы соревнования.

Впервые турнир в Ньюпорте прошёл в 1976 году, а его первым чемпионом стал индиец Виджай Амритрадж, который с тремя победами до сих пор удерживает рекорд по количеству трофеев.


Под первым номером на соревнованиях посеян хозяин кортов Джон Иснер, у которого великолепные шансы выйти в финал — вплоть до четвертьфинала самым опасным его соперником будет Теннис Сандгрен, а в ½ Джону, вероятно предстоит сразиться с победителем матча между французом Пьером-Юге Эрбером и украинцем Ильёй Марченко.

Нижняя половина сетки тоже не особо богата на возможных тёмных лошадок, но здесь можно надеяться на встречу и противоборство стилей в полуфинале — между собой могут сыграть француз Адриан Маннарино и хорват Иво Карлович. А болельщикам российских теннисистов будет интересно следить за Константином Кравчуком, который стартует матчем с немцем Петером Гойовчиком.

В данный момент Иснер выглядит однозначным фаворитом, но уже неоднократно случалось, что реальность оказывалась интереснее всех прогнозов. Будем держать вас в курсе!

Продолжает программу соревнований АТР турнир Plava Laguna Croatia Open Umag (Умаг, Хорватия). Впервые матчи в курортном хорватском городе состоялись в 1990 году, когда в финале сошлись два представителя Югославии: Горан Прпич оказался сильнее молодого Горана Иванишевича. Рекордом же по количеству чемпионских титулов в Умаге обладает легендарный испанец Карлос Мойя, побеждавший здесь пять раз.


В этом году первый номер посева достался бельгийцу Давиду Гоффину, который выйдет на корт впервые после травмы, полученной в Париже. Возможно, ему и не удастся показать свой лучший теннис (хотя Давид говорил, что будет полностью готов), но внимания и симпатий болельщиков Гоффин точно соберёт предостаточно.

Без учёта бельгийца, главными фаворитами верхней половины сетки видятся итальянец Фабио Фоньини и француз Жиль Симон, которые могу встретиться в полуфинале. А помешать им это сделать попытаются, например, хозяева кортов Борна Чорич и Иван Додиг, а также россиянин Михаил Южный.

В нижней половине сетки главными фаворитами кажутся француз Гаэль Монфис и чех Иржи Веселы, хотя нельзя забывать и о французе Бенуа Пэре с итальянцем Паоло Лоренци. Также в этой части сетки выступает опасный британец Альяж Бедене и умеющий играть на грунте португалец Жоао Соуса. Будет горячо!

Турнир АТР SkiStar Swedish Open (Бостад, Швеция) проводится с 1948 года и в семидесятые-восьмидесятые годы даже входил в серию «Гран-При» — аналог современных «Мастерсов». Сейчас соревнования имеют куда более низкую категорию, но зато на солнечные пляжи и грунтовые корты Бостада регулярно приезжают многие сильные игроки.

В этом году турнир получился в основном испаноговорящим: на соревнования в Швеции приехали Пабло Карреньо-Буста, Ренцо Оливо, Диего Шварцман, Орасио Себальос, Давид Феррер, Пабло Куэвас, Фернандо Вердаско, Факундо Баньис и Альберт Рамос.


В верхней половине сетки интереснее всего будет следить за выступлениями Карена Хачанова, который добился значительного успеха на траве и теперь должен оправдывать своё реноме на более медленном груте. Карену досталась непростая сетка — во втором круге он может сыграть с Эрнестом Гулбисом, затем — с Долгополовым или Себальосом, затем — Карреньо-Бустой или Шварцманом.

Также в этой части сетки сыграет Андрей Кузнецов, который в случае победы над Яном-Леннардом Штруффом сразится с Карреньо-Бустой.

В нижней сетке намечается два главных противостояния: Рамос-Вердаско и Феррер-Куэвас, хотя помешать им может Томми Хаас — немец показал, что в рамках отдельного матча он может одолеть кого угодно, даже Федерера на траве.

Продолжают программу турниров предстоящей недели соревнования WTA Ladies Championship Gstaad, которые пройдут в этом году во второй раз. В прошлом году чемпионкой стала Виктория Голубич, которая в этот раз посеяна седьмой.

Первой ракеткой соревнований стала француженка Каролин Гарсия, которая уже во втором раунде может сыграть с россиянкой Ириной Хромачёвой, а в четвертьфинале — с Голубич. Наиболее вероятной соперницей Гарсия в ½ финала выглядит эстонка Анетт Контавейт, которая во втором круге, вероятно, сыграет, с Анной Калинской.


В нижней половине сетки нас, скорее всего, ждёт увлекательное противостояние Йоханны Ларссон и Кики Бертенс в четвертьфинале. Также будет интересно следить за игрой россиянки Евгении Родиной, которая в ¼ может сразиться с немкой Моной Бартель.

Соревнования WTA BRD Bucharest Open (Бухарест, Румыния) вошли в календарь турниров WTA в 2014 году. Первой победительницей соревнований стала румынка Симона Халеп, год спустя победу праздновала словачка Анна Шмидлова, а в сезоне-2016 Халеп снова добилась успеха.


В этом году румынка на турнир не приехала, но состав участниц всё равно получился неплохим. Первый номер посева достался латвийке Анастасии Севаствой, которая в ¼ финала, вероятно сыграет с румынкой Сораной Кырстей. Другими претендентками на полуфинал от этой части сетки являются Екатерина Александрова и Юлия Гёргес, которым могут помешать Барбора Крейчикова или Александра Соснович.

Нижняя половина сетки также довольно насыщена: Карла Суарес Наварро — фаворит, но испанка постепенно сбавляет темп, так что Ирина-Камелия Бегу, Элизе Мертенс, Татьяна Мариа, Полин Парментье и Катерина Козлова с радостью воспользуются любыми ошибками второй ракетки соревнований.
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