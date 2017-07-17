Ньюпорт, Умаг, Бостад, Гштаад и Бухарест. Превью турниров

Турнир АТР Dell Technologies Hall of Fame Open (Ньюпорт, США) интересен, прежде всего, тем, что это последний травяной турнир в сезоне, а также церемонией введения в Международный Зал славы тенниса, в честь которого, собственно, и названы соревнования.



Впервые турнир в Ньюпорте прошёл в 1976 году, а его первым чемпионом стал индиец Виджай Амритрадж, который с тремя победами до сих пор удерживает рекорд по количеству трофеев.



Под первым номером на соревнованиях посеян хозяин кортов Джон Иснер, у которого великолепные шансы выйти в финал — вплоть до четвертьфинала самым опасным его соперником будет Теннис Сандгрен, а в ½ Джону, вероятно предстоит сразиться с победителем матча между французом Пьером-Юге Эрбером и украинцем Ильёй Марченко.



Нижняя половина сетки тоже не особо богата на возможных тёмных лошадок, но здесь можно надеяться на встречу и противоборство стилей в полуфинале — между собой могут сыграть француз Адриан Маннарино и хорват Иво Карлович. А болельщикам российских теннисистов будет интересно следить за Константином Кравчуком, который стартует матчем с немцем Петером Гойовчиком.



В данный момент Иснер выглядит однозначным фаворитом, но уже неоднократно случалось, что реальность оказывалась интереснее всех прогнозов. Будем держать вас в курсе!



Продолжает программу соревнований АТР турнир Plava Laguna Croatia Open Umag (Умаг, Хорватия). Впервые матчи в курортном хорватском городе состоялись в 1990 году, когда в финале сошлись два представителя Югославии: Горан Прпич оказался сильнее молодого Горана Иванишевича. Рекордом же по количеству чемпионских титулов в Умаге обладает легендарный испанец Карлос Мойя, побеждавший здесь пять раз.



В этом году первый номер посева достался бельгийцу Давиду Гоффину, который выйдет на корт впервые после травмы, полученной в Париже. Возможно, ему и не удастся показать свой лучший теннис (хотя Давид говорил, что будет полностью готов), но внимания и симпатий болельщиков Гоффин точно соберёт предостаточно.



Без учёта бельгийца, главными фаворитами верхней половины сетки видятся итальянец Фабио Фоньини и француз Жиль Симон, которые могу встретиться в полуфинале. А помешать им это сделать попытаются, например, хозяева кортов Борна Чорич и Иван Додиг, а также россиянин Михаил Южный.



В нижней половине сетки главными фаворитами кажутся француз Гаэль Монфис и чех Иржи Веселы, хотя нельзя забывать и о французе Бенуа Пэре с итальянцем Паоло Лоренци. Также в этой части сетки выступает опасный британец Альяж Бедене и умеющий играть на грунте португалец Жоао Соуса. Будет горячо!



Турнир АТР SkiStar Swedish Open (Бостад, Швеция) проводится с 1948 года и в семидесятые-восьмидесятые годы даже входил в серию «Гран-При» — аналог современных «Мастерсов». Сейчас соревнования имеют куда более низкую категорию, но зато на солнечные пляжи и грунтовые корты Бостада регулярно приезжают многие сильные игроки.



В этом году турнир получился в основном испаноговорящим: на соревнования в Швеции приехали Пабло Карреньо-Буста, Ренцо Оливо, Диего Шварцман, Орасио Себальос, Давид Феррер, Пабло Куэвас, Фернандо Вердаско, Факундо Баньис и Альберт Рамос.



В верхней половине сетки интереснее всего будет следить за выступлениями Карена Хачанова, который добился значительного успеха на траве и теперь должен оправдывать своё реноме на более медленном груте. Карену досталась непростая сетка — во втором круге он может сыграть с Эрнестом Гулбисом, затем — с Долгополовым или Себальосом, затем — Карреньо-Бустой или Шварцманом.



Также в этой части сетки сыграет Андрей Кузнецов, который в случае победы над Яном-Леннардом Штруффом сразится с Карреньо-Бустой.



В нижней сетке намечается два главных противостояния: Рамос-Вердаско и Феррер-Куэвас, хотя помешать им может Томми Хаас — немец показал, что в рамках отдельного матча он может одолеть кого угодно, даже Федерера на траве.



Продолжают программу турниров предстоящей недели соревнования WTA Ladies Championship Gstaad, которые пройдут в этом году во второй раз. В прошлом году чемпионкой стала Виктория Голубич, которая в этот раз посеяна седьмой.



Первой ракеткой соревнований стала француженка Каролин Гарсия, которая уже во втором раунде может сыграть с россиянкой Ириной Хромачёвой, а в четвертьфинале — с Голубич. Наиболее вероятной соперницей Гарсия в ½ финала выглядит эстонка Анетт Контавейт, которая во втором круге, вероятно, сыграет, с Анной Калинской.



В нижней половине сетки нас, скорее всего, ждёт увлекательное противостояние Йоханны Ларссон и Кики Бертенс в четвертьфинале. Также будет интересно следить за игрой россиянки Евгении Родиной, которая в ¼ может сразиться с немкой Моной Бартель.



Соревнования WTA BRD Bucharest Open (Бухарест, Румыния) вошли в календарь турниров WTA в 2014 году. Первой победительницей соревнований стала румынка Симона Халеп, год спустя победу праздновала словачка Анна Шмидлова, а в сезоне-2016 Халеп снова добилась успеха.