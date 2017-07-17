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https://sport.mail.ru/news/tennis/30406570/
17 июля 2017, 11:21 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер и Гарбин Мугуруса обменялись шутливыми твитами перед чемпионским балом Уимблдона

Триумфаторы Уимблдона швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбин Мугуруса в преддверии бала чемпионов обменялись сообщениями в сервисе микроблогов Twitter.

Триумфаторы Уимблдона швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> и испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса в преддверии бала чемпионов обменялись сообщениями в сервисе <span class=error>микроблогов</span> Twitter. Увеличить
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«Роджер, ты готов танцевать?» — спросила Гарбин, на что Роджер, в свою очередь, ответил: «Чемпионка, зажигай!».
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Новости Тенниса

Федерер установил новый рекорд Уимблдона по количеству побед

Федерер установил новый рекорд Уимблдона по количеству побед

35-летний Роджер Федерер выиграл Уимблдон в рекордный восьмой раз и вторым после Рафаэля Надаля обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP. Швейцарец уже пообещал вернуться в Лондон за защитой титула и признался, что сам не ожидал такого успеха. Соперник Федерера по финалу Марин Чилич заявил, что показать лучший уровень ему помешала травма, но плакал он не от боли, а от бессилия.
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