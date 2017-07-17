Роджер Федерер и Гарбин Мугуруса обменялись шутливыми твитами перед чемпионским балом Уимблдона

35-летний Роджер Федерер выиграл Уимблдон в рекордный восьмой раз и вторым после Рафаэля Надаля обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP. Швейцарец уже пообещал вернуться в Лондон за защитой титула и признался, что сам не ожидал такого успеха. Соперник Федерера по финалу Марин Чилич заявил, что показать лучший уровень ему помешала травма, но плакал он не от боли, а от бессилия.