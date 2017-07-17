Роджер Федерер и Гарбин Мугуруса обменялись шутливыми твитами перед чемпионским балом Уимблдона
Триумфаторы Уимблдона швейцарец Роджер Федерер и испанка Гарбин Мугуруса в преддверии бала чемпионов обменялись сообщениями в сервисе микроблогов Twitter.
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«Роджер, ты готов танцевать?» — спросила Гарбин, на что Роджер, в свою очередь, ответил: «Чемпионка, зажигай!».
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