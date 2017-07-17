Федерер установил новый рекорд Уимблдона по количеству побед

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35-летний швейцарец Роджер Федерер привел в восторг чопорную английскую публику (впрочем, как и весь мир) своей великолепной игрой на Уимблдоне — 2017. В этом сезоне недавно бравшему полугодовой отпуск теннисисту уже удалось завоевать четыре титула, но мало кто ожидал, что и на капризном травяном покрытии ему удастся поддержать такой высокий уровень.

Критики оказались в какой-то степени правы: Федерер его не поддержал, он его превзошел.

С легкостью расправившись с шестой ракеткой мира хорватом Марином Чиличем в финале турнира со счетом 6:3, 6:1, 6:4, швейцарец вышел на третье место в рейтинге ATP и добавил себе в копилку пятый титул за этот год.

Два из них были завоеваны на турнирах «Большого шлема», два — на «Мастерсах», один — на профессиональном мужском турнире в немецком Галле. Стоит отметить, что личным рекордом Федерера остаются восемь титулов за сезон, которые он выиграл в 2007 году.

Если говорить именно о Уимблдоне, то для швейцарца это восьмая победа на данном турнире: больше никто не выигрывал. Ему удалось обойти американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу, которые праздновали триумф в Лондоне семь раз, причем последний делал это еще в 19 веке, задолго до Открытой эры, которая началась в 1968 году, а Сапрас побеждал с 1993 по 2000 год.

Роджеру удалось покорить Уимблдон пять раз подряд с 2003 по 2007 год, а затем, после долгого перерыва, в 2009, 2012-м. И вот теперь в 2017 году.

Эта победа позволила уроженцу Базеля стать вторым теннисистом, который официально обеспечил себе участие в Итоговом чемпионате ATP — 2017. Первым стал его вечный соперник — Рафаэль Надаль, который на данный момент лидирует в гонке чемпионов (Федерер — второй). Но это небольшое отставание не беспокоит швейцарца, который признается, что сам не ожидал настолько хорошего выступления.

«Честно говоря, я сам очень сильно удивлен тем, как складывается этот сезон. Я очень хорошо себя чувствую, на кортах все складывается просто отлично. Я справляюсь с тяжелыми ситуациями и повышаю уровень своей игры в нужные моменты. Удивлен, что все идет так здорово, — приводит слова теннисиста «Би-би-си».

— Я понимал, что наверняка еще смогу играть на высоком уровне, но не думал, что все будет настолько хорошо. Я бы посмеялся, если бы до старта сезона кто-нибудь мне сказал, что я выиграю два из трех первых турниров «Большого шлема».

Напоследок швейцарец признался в любви к Уимблдону заявил, что в 2018 году приедет в Лондон за защитой титула:

«Уимблдон был и остается моим любимым турниром, ведь здесь выступали все мои турниры.

Их пример вдохновлял меня совершенствоваться. История Уимблдона многое для меня значит.

Я планирую свою спортивную жизнь на год вперед: расписание, тренировки, турниры. Надеюсь, что приеду в Лондон и в следующем году, но может случиться все, что угодно. Моей главной целью будет защитить титул.

Уступивший ему в финале Чилич пожаловался на недомогание и пообещал вскоре вернуться на свой лучший уровень игры.

«Я плакал не от боли, а от бессилия. Понимал, что не могу показать свой лучший теннис в таком важном матче.

Было невероятно тяжело принять это. Меня очень беспокоила мозоль. Как бы там ни было, в этом сезоне я сильно прибавил в игре на траве и очень доволен этим. Это придает мне уверенности. К тому же я понимаю, что это еще не мой предел, и надо продолжать работать. Поражение в финале Уимблдона — это очень непросто, но я в любом случае горжусь собой и благодарю свою команду, — заявил спортсмен.

Также Чилич не смог не признать, что его соперник сотворил нечто невероятное в свои 35:

«Федерер продолжает прогрессировать, несмотря на возраст, и нашел способ выйти на новый уровень. Он был хорош в этом году и до Уимблдона, но на этом турнире показал себя просто великолепно!».

Немецкий теннисист Томи Хаас, который занимает 243-е место в рейтинге ATP, отреагировал на победу Федерера с юмором, напомнив, что накануне турнира тот ему проиграл.

«Я теперь всю жизнь буду напоминать Федереру, что победил его перед этим Уимблдоном. Он взял на этом турнире восьмой титул, а всего две недели назад уступил мне.

Но если говорить серьезно, то это просто великолепное достижение. Все просто в восторге. Кто бы мог подумать, что такое случится? Роджер прав: надо просто работать и верить в себя, — вдохновенно заявил 39-летний спортсмен.

— В прошлом году он проиграл на Уимблдоне в полуфинале и завершил сезон. А теперь он вернулся и победил. Это очень круто! Знаю, насколько для Федерера было важно здесь победить. Он хотел стать рекордсменом — и он этого добился.

На мой взгляд, Роджер показывает свой лучший теннис в карьере. Он заметно прибавил в игре с бэкхенда. Подачи его остаются так же великолепны, как 10 лет назад. На его первой подаче у тебя просто нет шансов, — подытожил немец.

В том же духе высказался и швед Стефан Эдберг, в свое время побывавший первой ракеткой мира.

«Этот результат вдохновляет каждого! Просто невероятно! Я считаю Федерера лучшим в истории. Все-таки 19 побед на турнирах “Большого шлема” говорят сами за себя. Каждый раз, когда идешь на матч Роджера, понимаешь, что тебя ждет красивый теннис», — цитирует Эдберга Sport360.

Не остался в стороне даже футбольный мир: в официальном твиттере ФИФА появились поздравления Федереру с очередной победой в Лондоне.

«Поздравления Роджеру Федереру с рекордным, восьмым трофеем Уимблдона!» — написано в официальном «твиттере» ФИФА.

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