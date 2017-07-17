Финалист Уимблдона-2017 Чилич поднялся на 5-е место в Чемпионской гонке ATP

Чилич поднялся в рейтинге на шесть позиций и теперь идет на пятом месте. Ощутимый рывок совершил один из полуфиналистов Уимблдонского турнира чех Томаш Бердых, который прибавил 9 позиций и вошел в топ-10 Гонки.

Чемпионская гонка ATP, версия от 17 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

5 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 2710,

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

8 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,

10 (19). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…

35 (37). Карен Хачанов (Россия) — 785…

44 (45). Даниил Медведев (Россия) — 637…

53 (67). Андрей Рублев (Россия) — 523…

94 (87). Евгений Донской (Россия) — 374,

95 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 366.