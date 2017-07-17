Елена Веснина: Хотим возглавить парный рейтинг

«Я брала титул в Мельбурне в миксте (улыбается). На самом деле, до Открытого чемпионата Австралии ещё много времени, так что ближайшая цель — US Open. Хотим там победить — всегда нужно ставить высокие цели. Кроме того, мы хотим возглавить парный рейтинг. Несколько раз мы очень близко к этому подходили, но всегда что-то мешало. Теперь у нас снова есть шанс, и мы постараемся им воспользоваться», — цитирует Веснину Metro.