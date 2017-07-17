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17 июля 2017, 11:17 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Хотим возглавить парный рейтинг

Россиянка Елена Веснина, ставшая в паре с Екатериной Макаровой чемпионкой Уимблдона в парном разряде, рассказала о своих целях на вторую половину сезона. Напомним, что теперь в активе обеих спортсменок есть победы на всех «мэйджорах» кроме Australian Open.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> ставшая в паре с Екатериной <span class=error>Макаровой</span> чемпионкой Уимблдона в парном разряде рассказала о своих целях на вторую половину сезона. <span class=stop>Напомним</span> что теперь в активе обеих спортсменок есть победы на всех мэйджорах кроме Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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«Я брала титул в Мельбурне в миксте (улыбается). На самом деле, до Открытого чемпионата Австралии ещё много времени, так что ближайшая цель — US Open. Хотим там победить — всегда нужно ставить высокие цели. Кроме того, мы хотим возглавить парный рейтинг. Несколько раз мы очень близко к этому подходили, но всегда что-то мешало. Теперь у нас снова есть шанс, и мы постараемся им воспользоваться», — цитирует Веснину Metro.
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