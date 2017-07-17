Елена Веснина: Хотим возглавить парный рейтинг
Россиянка Елена Веснина, ставшая в паре с Екатериной Макаровой чемпионкой Уимблдона в парном разряде, рассказала о своих целях на вторую половину сезона. Напомним, что теперь в активе обеих спортсменок есть победы на всех «мэйджорах» кроме Australian Open.
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«Я брала титул в Мельбурне в миксте (улыбается). На самом деле, до Открытого чемпионата Австралии ещё много времени, так что ближайшая цель — US Open. Хотим там победить — всегда нужно ставить высокие цели. Кроме того, мы хотим возглавить парный рейтинг. Несколько раз мы очень близко к этому подходили, но всегда
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