Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Шарапова опустилась на 120-е место

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На счету румынки 4020 очков. Халеп дошла до четвертьфинала Уимблдона, где уступила британке Йоханне Конте. Испанка Гарбинье Мугуруса (3793), одержавшая победу на турнире серии Большого шлема, поднялась на семь строчек и расположилась на третьем месте.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова (2585) потеряла одну позицию и опустилась на десятое место. Елена Веснина (1725) поднялась на одну строчку, став 11-й. Мария Шарапова (310), которая из-за травмы пропустила весь травяной сезон, включая Уимблдон, потеряла 10 мест в рейтинге и расположилась на 120-й строчке.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 17 июля:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков.

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.

3 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.

4 (8). Винус Уильямс (США) — 3667.

5 (3). Элина Свитолина (Украина) — 3570.

6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.

7 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.

8 (4). Каролин Возняцки (Дания) — 3216.

9 (6). Кристина Младенович (Франция) — 2837.

10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585.

11 (12). Елена Веснина (Россия) — 1725.

12 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707…

32 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…

51 (47). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…

52 (53). Екатерина Макарова (Россия) — 739…

70 (70). Евгения Родина (Россия) — 586…

72 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 582…

120 (110). Мария Шарапова (Россия) — 310.