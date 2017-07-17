Зарина Дияс поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA после «Уимблдона»

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На минувшем Уимблдонском турнире Дияс дошла до третьего круга, где в двух партиях уступила Петре Мартич из Хорватии. Этот результат позволил ей подняться на 114-е место.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, выбывшая из «Уимблдона» в первом круге, потеряла четыре позиции и теперь занимает 44-ю строчку. Ярослава Шведова, пропустившая турнир, упала на 33 позиции до 83-го места.

Возглавила рейтинг WTA впервые в своей карьере чешка Каролина Плишкова, на Уимблдонском турнире дошедшая до второго круга. Прежний лидер рейтинга, немка Ангелик Кербер опустилась на третью строчку, а румынка Симона Халеп сохранила вторую. Победительница «Уимблдона» испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на десять позиций и теперь занимает пятое место.