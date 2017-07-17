Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТР
ТАСС, 17 июля. Триумфатор Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP). В обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте организации, он занимает третье место.
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На минувшей неделе 35-летний швейцарец победил на Уимблдоне, записав на свой счет рекордный восьмой титул.
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Рейтинг ATP от 17 июля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.
3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325.
5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
8 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3740.
9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310.
10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3160…
33 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1249…
49 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…
74 (95). Андрей Рублев (Россия) — 647…
76 (82). Михаил Южный (Россия) — 640…
88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 596…
92 (98). Евгений Донской (Россия) — 562.
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