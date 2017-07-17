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17 июля 2017, 9:50 | Теннис | ТАСС

Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТР

ТАСС, 17 июля. Триумфатор Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обновленном рейтинге, опубликованном на официальном сайте организации, он занимает третье место.

<em>ТАСС 17 июля. </em>Триумфатор Уимблдона-2017 швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поднялся на две позиции в рейтинге Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP). В обновленном рейтинге опубликованном на официальном сайте организации он занимает третье место. Увеличить
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© Reuters

На минувшей неделе 35-летний швейцарец победил на Уимблдоне, записав на свой счет рекордный восьмой титул.

Лидирует по-прежнему британец Энди Маррей, вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Самое высокое место среди россиян в рейтинге занимает Карен Хачанов — 33-е. Андрей Рублев поднялся на 21 позицию, занимая 74-е место.

Рейтинг ATP от 17 июля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 7750 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465.

3 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6325.

5 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6140.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5075.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (9). Кэи Нисикори (Япония) — 3740.

9 (7). Милош Раонич (Канада) — 3310.

10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3160…

33 (34). Карен Хачанов (Россия) — 1249…

49 (49). Даниил Медведев (Россия) — 902…

74 (95). Андрей Рублев (Россия) — 647…

76 (82). Михаил Южный (Россия) — 640…

88 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 596…

92 (98). Евгений Донской (Россия) — 562.
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