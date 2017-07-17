Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30404199/
17 июля 2017, 9:44 | Теннис | ТАСС

Чешка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA

ТАСС, 17 июля. Каролина Плишкова из Чехии впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте WTA.

<em>ТАСС 17 июля.</em> Каролина <span class=error>Плишкова</span> из Чехии впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) обновленная версия которого опубликована на официальном сайте WTA. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подобного достижения 25-летней спортсменке удалось добиться, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона. Ее конкурентки в борьбе за первое место в рейтинге румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер уступили в ¼ и 1/8 финала турнира соответственно. Плишкова — первая чешская теннисистка, которая возглавила рейтинг WTA.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова — восьмая. Мария Шарапова поднялась на девять позиций, занимая 171-е место.

Рейтинг WTA от 17 июля:

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.

5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

7 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.

9 (11). Винус Уильямс (США) — 4461.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.

19 (16). Елена Веснина (Россия) — 2121…

31 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…

59 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…

65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…

85 (80). Евгения Родина (Россия) — 712…

92 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 669…

171 (180). Мария Шарапова (Россия) — 310.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости

Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и Макаровой

Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы

"Шелковый путь" Семена Якубова: как строитель КамАЗа построил "КамАЗ-мастер"

Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и Макаровой

Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом Европы