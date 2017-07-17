Чешка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA
ТАСС, 17 июля. Каролина Плишкова из Чехии впервые в карьере возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте WTA.
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Подобного достижения 25-летней спортсменке удалось добиться, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона. Ее конкурентки в борьбе за первое место в рейтинге румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер уступили в ¼ и 1/8 финала турнира соответственно. Плишкова — первая чешская теннисистка, которая возглавила рейтинг WTA.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова — восьмая. Мария Шарапова поднялась на девять позиций, занимая 171-е место.
Рейтинг WTA от 17 июля:
1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.
3 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.
4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.
5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
7 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.
9 (11). Винус Уильямс (США) — 4461.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…
18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.
19 (16). Елена Веснина (Россия) — 2121…
31 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…
59 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…
65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…
85 (80). Евгения Родина (Россия) — 712…
92 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 669…
171 (180). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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