Чешка Каролина Плишкова возглавила рейтинг WTA

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Подобного достижения 25-летней спортсменке удалось добиться, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона. Ее конкурентки в борьбе за первое место в рейтинге румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер уступили в ¼ и 1/8 финала турнира соответственно. Плишкова — первая чешская теннисистка, которая возглавила рейтинг WTA.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова — восьмая. Мария Шарапова поднялась на девять позиций, занимая 171-е место.

Рейтинг WTA от 17 июля:

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (1). Ангелик Кербер (Германия) — 5975.

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.

5 (15). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4990.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

7 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4780.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.

9 (11). Винус Уильямс (США) — 4461.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.

19 (16). Елена Веснина (Россия) — 2121…

31 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…

59 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…

65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…

85 (80). Евгения Родина (Россия) — 712…

92 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 669…

171 (180). Мария Шарапова (Россия) — 310.