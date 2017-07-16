Елена Веснина: Шутят даже, что круче нас с Макаровой только сёстры Уильямс
Российская теннисистка Елена Веснина в интервью Russia Today поделилась впечатлениями от победы в финале парного Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Признавайтесь, куда вы так торопились, что разгромили соперниц всухую?
— Вроде бы никуда. (Смеётся.) На самом деле, нам пришлось очень долго ждать, когда закончится решающий матч мужского парного разряда. Мы буквально полдня провели на корте. Когда уже выходили играть, подошёл главный судья и сказал, что времени у нас ровно до 23:00, потому что потом будет выключен свет на стадионе и закрыты все входы и выходы. Видели бы вы, какими глазами мы на него посмотрели с Катей. Ничего себе, так долго ждали, а у нас, оказывается,
— Вас это нервировало?
— Нет, мы не отвлекались на подобные пустяки.
— Вам пришлось более двух часов ждать начала своего матча
— Ой, что только мы не делали! Под конец начали даже в футбол играть, а так как получается у нас это не очень хорошо, то подобная разминка скорее напоминала смешное перекидывание мячика. А так смотрели финал мужчин в парах, перекусили и даже успели поспать. При этом
— Для вас это был один из тех дней, когда получалось абсолютно всё?
— Да, мы провели идеальную игру. За всё время, что мы выступаем в паре с Катей, без сомнения, это был один из лучших наших матчей. Мы выиграли все ключевые очки. Обе действовали здорово и поддерживали друг друга.
— Когда вы узнали, что стали первыми представительницами прекрасной половины человечества, кому удалось в Открытую эру выиграть финал в одиночке или паре Уимблдона под ноль?
— О том, что вошли в историю, узнали на
— Сложилось впечатление, что ваши соперницы не справились с психологическим грузом.
— Соглашусь с вами. Перед матчем было заметно, что Хаочин и Никулеску потряхивает. Прекрасно понимали, что всё зависит только от нас. Плюс по отдельности мы были хорошо знакомы как с одной, так и с другой оппоненткой, хотя в паре с ними не играли ни разу. Финал — это сумасшедшее волнение и нервы, с которыми нужно уметь справляться. У нас с Катей такой опыт был, и нам это помогло.
— Не было жалко соперниц после встречи?
— Понимали, что Хаочин и Никулеску очень досадно
— Говорят, победы не пахнут. И
— Просто приятно делать это, особенно когда была проделана огромная работа и ты долго шёл к этому успеху.
— В конце встречи появилась цель сыграть на ноль?
— В
— На Уимблдоне вы, по сути, испытали проблемы лишь в четвертьфинальном противостоянии с Эшли Барти и Кейси Деллакуа, а остальных обыгрывали чуть ли не за явным преимуществом. Вышли на пик формы в этом сезоне?
— Матч против австралиек действительно получился очень тяжёлым, ведь эта пара сыграла во всех финалах турниров «Большого шлема». В результате исход встречи решил
— Тяжёлая травма на ровном месте американки Бетани
— Мы с Бетани постоянно находимся на связи. Вчера переписывались. Она поздравила нас с победой. Со своей стороны пытаюсь поддерживать её, делаю всё, чтобы американка не отчаивалась. Хоть мы и соперницы на корте, вне его у нас очень хорошие отношения, и мы всегда радуемся успехам друг друга. Хочется, чтобы
— Вы два раза доходили до финала Уимблдона в парном разряде: в 2010 году с Верой Звонарёвой и в 2015-м с Екатериной Макаровой — и оба раза проигрывали. Не появлялась мысль, что решающий матч в Лондоне вновь сложится неудачно?
— На этот раз у меня была уверенность в успехе. Если брать 2010 год, то Звонарёва играла финальный матч в паре сразу после поражения в финале одиночки. Эмоционально ей было сложно. Тяжело сражаться в решающем матче турнира «Большого шлема», когда твоя напарница ещё не отошла от предыдущего поединка и все её лицо залито слезами.
В 2015 году вместе с Катей должны были побеждать Санию Мирзу и Мартину Хингис, вели в счёте, но
— Победа на Уимблдоне наверняка получилась для вас чуть более эмоциональной, чем на других турнирах «Большого шлема», учитывая два поражения в финалах?
— Конечно, такие мысли присутствуют.
— На Уимблдоне, помимо пары, вы также добрались до полуфинала в миксте. Как на всё хватило сил с учётом одиночки?
— Порой действительно приходилось тяжеловато. На Уимблдоне матчи играют без
— Теперь из турниров «Большого шлема» вам осталось выиграть в паре только Открытый чемпионат Австралии. Понимаете, что находитесь в шаге от исторической вехи? Ощущаете себя живой легендой?
— Мы с Катей собрали неплохую коллекцию турниров: Уимблдон, «Роллан Гаррос», Открытый чемпионат США, Итоговый турнир, Олимпийские игры. Это невероятно! Но об Открытом чемпионате Австралии пока не думаем. Сейчас мы просто наслаждаемся моментом, ведь времени на это постоянно не хватает. Что касается попадания в историю, то это ощущается. К нам действительно изменилось отношение. Многие соперники говорят нам с Макаровой: «Вы хоть понимаете, что вы выиграли практически всё?» Шутят даже, что круче нас только сёстры Уильямс. (Смеётся.) Приятно ощущать, что ты вошёл в историю и сделал нечто такое, что запомнится навсегда.
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