Джейми Маррей и Мартина Хингис выиграли Уимблдонский турнир в миксте

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась победой пары Маррей/Хингис со счетом 6:4, 6:4.

Для 36-летней Хингис данная победа стала второй в карьере на Уимблдоне в миксте и шестой — на турнирах серии Большого шлема в смешанном разряде. Кроме того, она является 12-кратной победительницей турниров престижной серии в парном разряде (из них три — на Уимблдоне) и пятикратной — в одиночном. Также в ее активе более 100 выигранных турниров Женской теннисной ассоциации.

31-летний Джейми Маррей, который является старшим братом первой «ракетки» мира Энди Маррея, одержал свою вторую победу на Уимблдоне в миксте. В 2007 году он выиграл турнир в паре с сербкой Еленой Янкович. Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США (оба — в 2016 году) в парном разряде.