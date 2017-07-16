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https://sport.mail.ru/news/tennis/30402853/
16 июля 2017, 20:14 | Теннис | GoTennis.ru

Лондон. Кайя Йуван и Ольга Данилович выиграли парный турнир среди девушек

Словенская теннисистка Кайя Йуван и сербка Ольга Данилович в финале парного Уимблдона среди юниорок одолели американок Уитни Осуйве и Кэтрин Макнейли — 6/4, 6/3.

Спортсменки провели на корте 57 минут, за которые Кайя и Ольга сделали четыре брейка и дважды ошиблись при подаче. Тогда как Уитни и Кэтрин реализовали один брейк-пойнт и допустили одну двойную ошибку.

Этот титул стал для Йуван и Данилович первым совместным на юниорских «мэйджорах».
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