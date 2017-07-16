Лондон. Кайя Йуван и Ольга Данилович выиграли парный турнир среди девушек

Спортсменки провели на корте 57 минут, за которые Кайя и Ольга сделали четыре брейка и дважды ошиблись при подаче. Тогда как Уитни и Кэтрин реализовали один брейк-пойнт и допустили одну двойную ошибку.

Этот титул стал для Йуван и Данилович первым совместным на юниорских «мэйджорах».