Аксель Геллер и Ю Сиу Сю стали триумфаторами парного Уимблдона среди юношей

За 1 час 2 минуты матча Аксель и Ю сделали пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юрий и Михаэль двенадцать раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.

Этот титул стал для Геллера и Сиу Ю первым совместным на юниорских «мэйджорах».