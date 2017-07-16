Аксель Геллер и Ю Сиу Сю стали триумфаторами парного Уимблдона среди юношей
Аргентинец Аксель Геллер и представитель Тайваня Ю Сиу Сю в финале парного юниорского Уимблдона среди юниоров одолели австрийца Юрия Родионова и чеха Михаэля Врбенски — 6/4, 6/4.
За 1 час 2 минуты матча Аксель и Ю сделали пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юрий и Михаэль двенадцать раз подали навылет и реализовали один
Этот титул стал для Геллера и Сиу Ю первым совместным на юниорских «мэйджорах».
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