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https://sport.mail.ru/news/tennis/30402852/
16 июля 2017, 20:14 | Теннис | GoTennis.ru

Аксель Геллер и Ю Сиу Сю стали триумфаторами парного Уимблдона среди юношей

Аргентинец Аксель Геллер и представитель Тайваня Ю Сиу Сю в финале парного юниорского Уимблдона среди юниоров одолели австрийца Юрия Родионова и чеха Михаэля Врбенски — 6/4, 6/4.

За 1 час 2 минуты матча Аксель и Ю сделали пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Юрий и Михаэль двенадцать раз подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.

Этот титул стал для Геллера и Сиу Ю первым совместным на юниорских «мэйджорах».
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