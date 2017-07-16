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https://sport.mail.ru/news/tennis/30402715/
16 июля 2017, 19:45 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал самым возрастным чемпионом Уимблдона в истории Открытой эры

Благодаря победе над хорватом Марином Чиличем швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом Уимблдонского турнира.

Таким образом, Роджер в возрасте 35 лет, 11 месяцев и 8 дней стал самым возрастным чемпионом британского «мэйджора». Прежде рекорд принадлежал американцу Артуру Эшу — 31 год, 11 месяцев и 25 дней.

Кроме того, Федерер стал вторым в списке самых возрастных чемпионов «Шлемов» — Кен Розуэлл выиграл Australian Open в 37 лет, 2 месяца и 1 день.
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