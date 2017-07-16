Недостижимый. Федерер выиграл Уимблдон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Покидая Уимблдон в прошлом году и уходя в длительный отпуск, я ни за что бы ни подумал, что смогу вновь выиграть здесь титул», — сказал Федерер после того, как в восьмой раз в жизни получил блестящий кубок чемпиона Уимблдона. Он, чего греха таить, в подобных мыслях был не одинок. Швейцарец не молодел, все чаще испытывал трудности со здоровьем, а его более молодые соперники в лице Новака Джоковича и Энди Маррэя, казалось, не планировали больше никого подпускать к своим междусобойчикам в ближайшие годы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">19 years after taking the junior title at Wimbledon, Roger Federer wins his 19th major championship. <a href="https://t.co/8zr9HIacJy">pic.twitter.com/8zr9HIacJy</a></p>— ESPN (@espn) <a href="https://twitter.com/espn/status/886612640021307392">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИДЕАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Все круто изменилось, когда в январе Федерер, будто заново рожденный, победил на Открытом чемпионате Австралии, добавив к своему послужному списку 18-й титул на турнирах «Большого шлема». Стало окончательно ясно, что ничего невозможного для этого уникального теннисиста нет и никогда не будет.

Он пропустил весь грунтовый сезон, чтобы максимально хорошо подготовиться к травяному — идеальный расчет зрелого мастера, который отлично знает самого себя и собственные возможности и ценит свое время в спорте.

Федерер в девятый раз выиграл турнир в Хале и отправился в поход за рекордным, восьмым, титулом на Уимблдоне. В шести матчах на пути к финалу он не отдал соперникам ни одного сета и лишь в последней игре — с Томашем Бердыхом в некоторых моментах действовал не лучшим образом.

Соперник Федерера по финалу — хорват Марин Чилич — в Лондоне показывал хорошую цельную игру. И именно его еще перед стартом турнира Роджерер выделил среди всех остальных, когда рассуждал о том, кто, если не представители «большой четверки», может претендовать на высокий результат.

ВРАЧИ НЕ ПОМОГЛИ ЧИЛИЧУ

У Федерера и Чилича особая история отношений. Особенно важны в ней два последних матча. Один состоялся в Нью-Йорке в 2014 году, когда хорват обыграл самого титулованного теннисиста в истории в трех сетах, после чего стал чемпионом US Open. А прошлым летом они сошлись в четвертьфинале Уимблдона, и там швейцарцу пришлось отыгрываться с 0:2 по партиям.

На этот раз ни о чем подобном не шло и речи. Чилич, даром что даже в решающих стадиях мэйджоров не новичок и вкус больших побед уже познал, не показывал чемпионского тенниса. Что было тому причиной — чрезмерное волнение, проблемы со здоровьем, ставшие явными чуть позже или что-то еще — неизвестно. Серьезного сопротивления с его стороны в воскресенье, в любом случае, не было.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Reminder: Roger Federer is 35 years old. <a href="https://twitter.com/hashtag/SCtop10?src=hash">#SCtop10</a> <a href="https://t.co/ulJkBuaCp2">pic.twitter.com/ulJkBuaCp2</a></p>— SportsCenter (@SportsCenter) <a href="https://twitter.com/SportsCenter/status/886581052931747840">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После равных стартовых геймов в четвертом хорват получил брейк-пойнт, но сыграл очень мягко, ошибся и свою возможность упустил. А Федерер тут же взял чужой гейм и вскоре вел уже 4:2. Продолжая здорово подавать, он уверенно взял партию — 6:3.

Продолжил доминировать семикратный чемпион Уимблдона и в начале второго сета. Он повел 3:0. Тут Чилич взял медицинский тайм-аут, и стало понятно, что все это неспроста — с врачами он общался, опустив голову, и чуть не плакал. Партия в итоге получилась совсем односторонней — 6:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's a big ovation for Cilic as he returns to court after an extended changeover to hold serve<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/i0xC7iXDLA">pic.twitter.com/i0xC7iXDLA</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/886587036135825408">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВОСЬМИКРАТНЫЙ

После этого врачи взялись за седьмого «сеяного» со всей ответственностью. Они дали ему лекарство и долго колдовали над его стопой — обматывали ее бинтами и посыпали тальком. Это, вроде бы, сработало. В третьем сете Марин заиграл лучше, и в его действиях вновь появились признаки того тенниса, который вывел хорвата в финал. Он стал лучше подавать и контролировал игру на своей подаче. Однако против отменно готового во всех отношениях Федерера этого было недостаточно. К тому же в седьмом гейме хорват напромахивался, и ошибки эти оказались фатальными. Федерер повел с брейком и через считанные минуты уже праздновал победу. Финальный матч он завершил чемпионским эйсом — 6:3, 6:1, 6:4.

За несколько недель до 36-летия Федерер на глазах своих четверых детей стал восьмикратным и самым возрастным чемпионом Уимблдона и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема» вообще. Он вновь победил во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета через 14 лет после своего первого триумфа и впервые с 2012 года.

Для того чтобы описать его величие и уникальность, профессионализм и трепет по отношению к любимому делу, а также неповторимость его достижений никогда не будет достаточно слов. Остается только восхищаться и радоваться тому, что мы стали свидетелями «эры Федерера».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A moment with the fans...<a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/ApAawMo6O6">pic.twitter.com/ApAawMo6O6</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/886610002752008197">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>