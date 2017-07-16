Недостижимый. Федерер выиграл Уимблдон
Швейцарец Роджер Федерер стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, обыграв в финале травмированного Марина Чилича — 6:3, 6:1, 6:4.
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«Покидая Уимблдон в прошлом году и уходя в длительный отпуск, я ни за что бы ни подумал, что смогу вновь выиграть здесь титул», — сказал Федерер после того, как в восьмой раз в жизни получил блестящий кубок чемпиона Уимблдона. Он, чего греха таить, в подобных мыслях был не одинок. Швейцарец не молодел, все чаще испытывал трудности со здоровьем, а его более молодые соперники в лице Новака Джоковича и Энди Маррэя, казалось, не планировали больше никого подпускать к своим междусобойчикам в ближайшие годы.
ИДЕАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Все круто изменилось, когда в январе Федерер, будто заново рожденный, победил на Открытом чемпионате Австралии, добавив к своему послужному списку 18-й титул на турнирах «Большого шлема». Стало окончательно ясно, что ничего невозможного для этого уникального теннисиста нет и никогда не будет.
Он пропустил весь грунтовый сезон, чтобы максимально хорошо подготовиться к травяному — идеальный расчет зрелого мастера, который отлично знает самого себя и собственные возможности и ценит свое время в спорте.
Федерер в девятый раз выиграл турнир в Хале и отправился в поход за рекордным, восьмым, титулом на Уимблдоне. В шести матчах на пути к финалу он не отдал соперникам ни одного сета и лишь в последней игре — с Томашем Бердыхом в некоторых моментах действовал не лучшим образом.
Соперник Федерера по финалу — хорват Марин Чилич — в Лондоне показывал хорошую цельную игру. И именно его еще перед стартом турнира Роджерер выделил среди всех остальных, когда рассуждал о том, кто, если не представители «большой четверки», может претендовать на высокий результат.
ВРАЧИ НЕ ПОМОГЛИ ЧИЛИЧУ
У Федерера и Чилича особая история отношений. Особенно важны в ней два последних матча. Один состоялся в
На этот раз ни о чем подобном не шло и речи. Чилич, даром что даже в решающих стадиях мэйджоров не новичок и вкус больших побед уже познал, не показывал чемпионского тенниса. Что было тому причиной — чрезмерное волнение, проблемы со здоровьем, ставшие явными чуть позже или
После равных стартовых геймов в четвертом хорват получил
Продолжил доминировать семикратный чемпион Уимблдона и в начале второго сета. Он повел 3:0. Тут Чилич взял медицинский
ВОСЬМИКРАТНЫЙ
После этого врачи взялись за седьмого «сеяного» со всей ответственностью. Они дали ему лекарство и долго колдовали над его стопой — обматывали ее бинтами и посыпали тальком. Это, вроде бы, сработало. В третьем сете Марин заиграл лучше, и в его действиях вновь появились признаки того тенниса, который вывел хорвата в финал. Он стал лучше подавать и контролировал игру на своей подаче. Однако против отменно готового во всех отношениях Федерера этого было недостаточно. К тому же в седьмом гейме хорват напромахивался, и ошибки эти оказались фатальными. Федерер повел с брейком и через считанные минуты уже праздновал победу. Финальный матч он завершил чемпионским эйсом — 6:3, 6:1, 6:4.
За несколько недель до 36-летия Федерер на глазах своих четверых детей стал восьмикратным и самым возрастным чемпионом Уимблдона и 19-кратным победителем турниров «Большого шлема» вообще. Он вновь победил во Всеанглийском клубе
Для того чтобы описать его величие и уникальность, профессионализм и трепет по отношению к любимому делу, а также неповторимость его достижений никогда не будет достаточно слов. Остается только восхищаться и радоваться тому, что мы стали свидетелями «эры Федерера».
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