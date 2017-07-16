Марин Чилич: Я никогда не снимался с матчей. И сегодня не собирался

«Прежде в своей карьере я никогда не снимался по ходу матча, так что и сегодня не собирался так поступать. Я просто боролся до самого конца. В целом я доволен своим турниром, потому что показывал свой лучший теннис в жизни.



Хочу поблагодарить свою команду. Мне бы хотелось вернуться на Уимблдон и снова выйти в финал», — цитирует Марина пресс-служба турнира.