Марин Чилич: Я никогда не снимался с матчей. И сегодня не собирался
Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона.
«Прежде в своей карьере я никогда не снимался по ходу матча, так что и сегодня не собирался так поступать. Я просто боролся до самого конца. В целом я доволен своим турниром, потому что показывал свой лучший теннис в жизни.
Хочу поблагодарить свою команду. Мне бы хотелось вернуться на Уимблдон и снова выйти в финал», — цитирует Марина
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter