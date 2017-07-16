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https://sport.mail.ru/news/tennis/30402524/
16 июля 2017, 19:10 | Теннис | GoTennis.ru

Марин Чилич: Я никогда не снимался с матчей. И сегодня не собирался

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона.

«Прежде в своей карьере я никогда не снимался по ходу матча, так что и сегодня не собирался так поступать. Я просто боролся до самого конца. В целом я доволен своим турниром, потому что показывал свой лучший теннис в жизни.

Хочу поблагодарить свою команду. Мне бы хотелось вернуться на Уимблдон и снова выйти в финал», — цитирует Марина пресс-служба турнира.
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