Роджер Федерер: Надеюсь, что в следующем сезоне защищу титул

«Я сочувствую Марину — иногда бывает так, что ты чувствуешь себя плохо. Это ужасно, особенно если происходит в финале. Надеюсь, что ты ещё неоднократно сыграешь на этой стадии. Ты сделал всё, что мог, и стал героем. Поздравляю, это был отличный турнир.



Пауза в выступлениях окупилась — всё складывается замечательно. Я готов пропустить ещё полгода, если после этого буду играть так же хорошо. Мне очень приятно поднять над головой этот трофей. Я не был уверен в том, что выйду в финал, а сейчас завоевал восьмой титул. Это фантастика.



Доволен тем, как провёл турнир, ведь я не проиграл ни сета. На этом корте играло множество легенд. Надеюсь, что смогу защитить титул.



Возможно, мои сыновья не поняли, что произошло. Они думают о корте как о большой игровой площадке. А вот дочерям нравится теннис. Они приезжают на финалы», — цитирует Федерера пресс-служба Уимблдона.