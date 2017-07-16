Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три года
МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Швейцарец Роджер Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще
два-три года, если ему не надоест этот вид спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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35-летний Федерер одержал победу над 28-летним хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона со счетом 6:3, 6:1, 6:4.
«Федерер — профессионал, что и продемонстрировал на этом Уимблдоне, его успех обусловлен несколькими факторами.
В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета. Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом «открытой эры» (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в «открытой эре» (рекордсмен любительской эры — британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).
По мнению Тарпищева, Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще
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