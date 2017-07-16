Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три года

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35-летний Федерер одержал победу над 28-летним хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

«Федерер — профессионал, что и продемонстрировал на этом Уимблдоне, его успех обусловлен несколькими факторами. Во-первых, он изменил тактику, он стал играть по восходящему мячу, стал создавать темп, да так, что даже Надаль не справляется. В 35 лет Федерер прибавил в тактико-технических возможностях и стал играть лучше, чем 2−3 года назад, — сказал Тарпищев. — Во-вторых, он перестал стремиться к первой строчке рейтинга, перестал играть во всех турнирах подряд, а стал готовиться специально к крупным турнирам и турнирам Большого шлема».

В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета. Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом «открытой эры» (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в «открытой эре» (рекордсмен любительской эры — британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).