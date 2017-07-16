Роджер Федерер впервые за восемь лет выиграл больше одного «Шлема» за сезон
Благодаря победе над хорватом Марином Чиличем швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом Уимблдона.
Отметим, что Роджер установил рекорд Открытой эры, выиграв британский «мэйджор» в восьмой раз. Прежде он делил лучший показатель с американцем Питом Сампрасом. Теперь швейцарец уступает только Мартине Навратиловой, у которой девять британских титулов.
Также Федерер обновил свой же рекорд общего количества выигранных «Шлемов». Теперь на счету швейцарца 19 таких трофеев, что на четыре больше, чем у идущего вторым испанца Рафаэля Надаля.
35-летний Роджер выиграл Уимблдон впервые за пять лет, а также в первый раз за последние восемь лет выиграл больше одного «мэйджора» за сезон.
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