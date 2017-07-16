Роджер Федерер впервые за восемь лет выиграл больше одного «Шлема» за сезон

Отметим, что Роджер установил рекорд Открытой эры, выиграв британский «мэйджор» в восьмой раз. Прежде он делил лучший показатель с американцем Питом Сампрасом. Теперь швейцарец уступает только Мартине Навратиловой, у которой девять британских титулов.

Также Федерер обновил свой же рекорд общего количества выигранных «Шлемов». Теперь на счету швейцарца 19 таких трофеев, что на четыре больше, чем у идущего вторым испанца Рафаэля Надаля.

35-летний Роджер выиграл Уимблдон впервые за пять лет, а также в первый раз за последние восемь лет выиграл больше одного «мэйджора» за сезон.