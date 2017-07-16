Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов).
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35-летний Федерер, «посеянный» на турнире под третьим номером, победил своего 28-летнего соперника (7) со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут. В начале третьего сета Чилич взял медицинский перерыв, однако спустя время стало известно, что хорват может продолжить встречу. В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета.
Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом «открытой эры» (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в «открытой эре» (рекордсмен любительской эры — британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).
Помимо восьми титулов на Уимблдоне, Федерер также является победителем еще 11 турниров серии Большого шлема, что также является рекордным показателем в мужском одиночном разряде. Кроме того, в его активе золото Олимпиады 2008 года в Пекине (парный разряд) и серебро Игр 2012 года в Лондоне (одиночный).
Благодаря победе на Уимблдоне Федерер после годичного перерыва вернется в топ-3 рейтинга Ассоциации
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