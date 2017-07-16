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16 июля 2017, 15:54 | Теннис | Р-Спорт

Мутко: Веснина и Макарова выиграли Уимблдон за счет хорошей формы, как и ОИ

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова на очень высоком уровне физической готовности подошли к Уимблдонскому турниру, что и позволило им стать победителями престижного соревнования в парном разряде, как и ранее, на Олимпийских играх 2016 года, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 16 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Российские теннисистки Елена <span class=error>Веснина</span> и Екатерина <span class=error>Макарова</span> на очень высоком уровне физической готовности подошли к Уимблдонскому турниру что и позволило им стать победителями престижного соревнования в парном разряде как и ранее на Олимпийских играх 2016 года заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер</nobr> правительства РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

Россиянки в решающей встрече за 54 минуты разгромили румынку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин — 6:0, 6:0. В 2013 году они также выиграли «Ролан Гаррос», а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Из турниров серии Большого шлема Веснина и Макарова не добивались успеха лишь на Australian Open.

«Елена Веснина и Екатерина Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в мире, — сказал в телефонном разговоре Мутко. — И если они подводят себя к турниру в хороших физических кондициях, то соперничать с ними очень сложно. Они — олимпийские чемпионки, и мы видели, как на Олимпиаде они уверенно разобрались со всеми. Так произошло и здесь. Уимблдон — первый турнир, который они еще ни разу не выигрывали. Поэтому мы поздравляем их с победой».

Веснина и Макарова — победительницы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде.
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