Мутко: Веснина и Макарова выиграли Уимблдон за счет хорошей формы, как и ОИ

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Россиянки в решающей встрече за 54 минуты разгромили румынку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин — 6:0, 6:0. В 2013 году они также выиграли «Ролан Гаррос», а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Из турниров серии Большого шлема Веснина и Макарова не добивались успеха лишь на Australian Open.

«Елена Веснина и Екатерина Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в мире, — сказал в телефонном разговоре Мутко. — И если они подводят себя к турниру в хороших физических кондициях, то соперничать с ними очень сложно. Они — олимпийские чемпионки, и мы видели, как на Олимпиаде они уверенно разобрались со всеми. Так произошло и здесь. Уимблдон — первый турнир, который они еще ни разу не выигрывали. Поэтому мы поздравляем их с победой».