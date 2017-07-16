Сегодня юбилей у Маргарет Корт!

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Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес легенды мирового тенниса, и желает ей доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Маргарет Корт (урождённая Смит) родилась 16 июля 1942 года в городе Олбери (Австралия). Теннисную карьеру начала в 1960 году. За время выступлений выиграла 192 турнира в одиночном разряде (в том числе 92 — за период Открытой эры).

Корт обладает рекордом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — она побеждала на «мэйджорах» двадцать четыре раза, а в 1970 году стала второй теннисисткой в истории, которой покорился календарный «Большой шлем».

Кроме того, Корт удерживает за собой достижение по общему количеству побед на «мэйджорах» — к 24-м титулам в одиночном разряде она добавила 19 побед в парном разряде и 21 — в миксте. В смешанном парном разряде Маргарет дважды, в 1963 и 1965 годах, оформляла календарный «Большой шлем».

В составе сборной Австралии Корт шесть раз доходила до финала Кубка Федерации, четыре раза (в 1964, 1965, 1968 и 1971 годах) завоёвывая почётный трофей. Также австралийка семь раз признавалась лучшей теннисисткой мира по итогам сезона.

В 1977 году Маргарет Корт завершила профессиональную карьеру, перейдя на тренерскую и административную работу. В 1979 году она была включена в Международный Зал славы тенниса.

В 2003 году в честь Маргарет был назван третий по значимости корт Открытого первенства Австралии.