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https://sport.mail.ru/news/tennis/30401208/
16 июля 2017, 14:29 | Теннис | Р-Спорт

Медведев поздравил теннисисток Веснину и Макарову с победой на Уимблдоне

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских теннисисток Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой в финале Уимблдона в парном разряде.

В пресс-службе правительства сообщили, что премьер направил спортсменкам поздравительную телеграмму.

«Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать», — отмечает премьер.

Российские спортсменки, подчеркнул Медведев, не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба гейма с разгромным счетом 6:0.

«Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать», — отметил глава правительства.
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