Медведев поздравил теннисисток Веснину и Макарову с победой на Уимблдоне

В пресс-службе правительства сообщили, что премьер направил спортсменкам поздравительную телеграмму.

«Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать», — отмечает премьер.

Российские спортсменки, подчеркнул Медведев, не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба гейма с разгромным счетом 6:0.

«Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать», — отметил глава правительства.