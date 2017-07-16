Медведев поздравил теннисисток Веснину и Макарову с победой на Уимблдоне
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских теннисисток Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой в финале Уимблдона в парном разряде.
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«Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях. И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать», — отмечает премьер.
Российские спортсменки, подчеркнул Медведев, не оставили шансов сильным соперницам, выиграв оба гейма с разгромным счетом 6:0.
«Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать», — отметил глава правительства.
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