Алексей Ватутин стал чемпионом соревнований ITF в Германии
267-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, одержал победу в финале турнира ITF в Трире (Германия).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В решающем матче, который продолжался 1 час 53 минуты, 24-летний Алексей взял верх над 26-летним испанцем Энрике
Титул, завоёванный на соревнованиях в Германии, стал для Ватутина первым в сезоне, принеся 18 рейтинговых очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter