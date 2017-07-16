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16 июля 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Алексей Ватутин стал чемпионом соревнований ITF в Германии

267-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, одержал победу в финале турнира ITF в Трире (Германия).

267-я ракетка мира российский теннисист Алексей <span class=error>Ватутин</span> одержал победу в финале турнира ITF в <span class=error>Трире</span> (Германия). Увеличить
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В решающем матче, который продолжался 1 час 53 минуты, 24-летний Алексей взял верх над 26-летним испанцем Энрике Лопес-Пересом, занимающим 250-ю строчку мировой классификации, — 2/6, 6/4, 6/2.

Титул, завоёванный на соревнованиях в Германии, стал для Ватутина первым в сезоне, принеся 18 рейтинговых очков.
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