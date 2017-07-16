Лиховцева: В России появилась очень сильная пара

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— Как вы прокомментируете такую оглушительную победу Весниной и Макаровой на Уимблдоне?

— Девочки — молодцы. У них получилась очень хорошая, сыгранная и конкурентоспособная пара. И счет говорит сам за себя, тем более что это крайне редкий случай в истории Умблдона.

Очень рада за Веснину и Макарову. Они уже играли здесь в финале, и вот, наконец, пришла победа.

Я до сих пор под впечатлением от счета, с которым они победили, и от их игры, в которой не было видно слабых мест.

— Веснина говорила на пресс-конференции, что их предупредили, что женский парный финала будет продолжаться строго до 23:00, и они смогли уложиться в это время. У центрального корта ест искусственное освещение и крыша. С чем связано такое ограничение?

— Англия отличается своей приверженностью к традициям, и Уимблдонский — не исключение. Это единственный турнир, где есть официальный день отдыха. Теннисисты не играют в воскресенье в конце первой неделе, и англичане его называют middle Sunday, причем исключений не делается. Известно, что это связано именно с правами сотрудников и соблюдением трудового законодательства.

Не исключаю, что и ограничение по времени также может быть связано с профсоюзами.

Ничего другого предположить не могу.

— У женщин выиграла Гарбинье Мугуруса, причем в первом сете была борьба, а второй завершился с «сухим» счетом. Почему такое произошло?

— Над отдать должное Мугурусе. В первом сете у Винус было два сетбола на подаче соперницы, и американка выглядела лучше испанки. Было заметно, что Мугуруса нервничала и допускала большое количество невынужденных ошибок.

Но в самый важный момент, когда надо было отыгрывать сетболы, она собралась и справилась с волнением.

Испанка заметно прибавила в конце первой партии. Что касается второго сета, то в нем все развернулось в противоположную сторону — уже Уильямс начала нервничать. Было видно, что она расстроилась, не реализовав два сетбола, и начала допускать много ошибок. Это повлекло за собой быстрое поражение в первом сете. Именно невынужденные ошибки и плохое психологическое состояние не позволили ей сражаться в дальнейшем. Поэтому «баранка» во второй партии выглядит логично.

Хотела бы еще отметить, что Мугуруса играла в отсутствие своего тренера Сэма Сумика, который раньше работал с Верой Звонаревой и Викторией Азаренко.

Он сейчас находится в Калифорнии вместе со своей супругой — бывшей теннисисткой Мейлен Ту, и у них скоро должен родиться ребенок. Но сейчас с ней на турнире победительница Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес, которая вне всяких сомнений помогла испанке.

— Остался лишь один матч на турнире — финал мужского одиночного разряда. Что можно сказать про участников финала, и каков ваш прогноз на исход противостояния?

— Мне очень нравится Федерер на этом Уимблдоне. То, как Роджер сыграл в полуфинале, заслуживает восхищения, по его игре совершенно не чувствуется возраст, и он отлично готов к турниру.

Теперь уже стало понятно, почему он отказался от участия в Открытом чемпионате Франции и принес в жертву львиную долю грунтового сезона.

Он очень уверенно себя чувствует на корте и находится в хорошей форме. Чилич — непростой соперник. Он выигрывал Открытый чемпиона США в 2014 году, а значит, что у него есть опыт больших побед.

Тем не менее я склоняюсь к тому, что выиграет швейцарец.

Плюс ко всему, он не проиграл ни одного сета на пути к финалу, и отлично смотрится на турнире. В случае победы, Федерер снова повысит планку различных рекордов, которые он удерживает. Это может стать его 19 титул победителя турнира Большого шлема и восьмой Уимблдон. Кстати, он к этому моменту выиграл 90 матчей только на английском турнире, и это тоже рекорд, который вряд ли кому покорится.