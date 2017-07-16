Покорительницы Лондона: Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

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«Посеянные» на турнире под вторым номером россиянки обыграли в финале Хао-Чин-Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния), разгромив соперниц со счетом 6:0, 6:0. Матч, продолжавшийся 55 минут, проходил под закрытой крышей с искусственным освещением из-за затянувшегося финального матча в мужском парном разряде.

Как отметила после матча Веснина, соперницы набрали хорошую форму, поэтому им нельзя было давать шансов. «Они вышли в финал, выиграли пять матчей до этого, находились в хорошей форме. Мы понимали, что соперницы будут больше нервничать, раньше мы были в похожей ситуации, так что нам нужно было этим воспользоваться. У нас была уверенность, старались действовать агрессивно, знали, что нужно делать», — сказала она.

«Мы ждали этого титула. Когда мы проиграли на Открытом чемпионате Франции, после этого вообще не выступали так здорово. Мы сидели в раздевалке, я сказала Кате: “Мы должны выиграть Уимблдон”. Это была наша цель», — добавила Веснина.

Как отметила Макарова, они с Весниной «не намерены были отдавать ни гейма». «Несмотря на счет, это был непростой матч, особенно сложно пришлось во втором сете. У соперниц было несколько шансов, но мы были собранными», — сказала теннисистка.

«Макарова и Веснина — лучшая пара в женском теннисе»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя успех Макаровой и Весниной, отметил, что они являются лидерами парного женского тенниса в мире. «Это олимпийские чемпионки, я считаю, что это лучшая пара в мире, это лидеры женского парного тенниса, они одержали заслуженную победу, ведь когда они в хорошей форме и в хорошем настроении, им крайне сложно противостоять. То, что они не дали ни единого шанса соперницам, это, конечно, приятно. Это первая победа для девчонок на Уимблдоне, очень рад за них и поздравляю с этим результатом, они молодцы», — отметил Мутко.

По словам главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, соперницы по финалу не соответствовал по классу Макаровой и Весниной. «Пары играли на разных скоростях, плюс у соперниц наших девочек хуже шла подача, поэтому финал сложился в одни ворота, разница в классе была заметна. Вообще, Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире. Национальной, из одной страны, так точно лучшей, соперничать с ними очень тяжело», — заявил Тарпищев.