Покорительницы Лондона: Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами Уимблдона в парном разряде. Теннисистки впервые завоевали данный титул, при этом Веснина пробилась в финал этого турнира в парах в третий раз за карьеру, Макарова — во второй.
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«Посеянные» на турнире под вторым номером россиянки обыграли в финале
Как отметила после матча Веснина, соперницы набрали хорошую форму, поэтому им нельзя было давать шансов. «Они вышли в финал, выиграли пять матчей до этого, находились в хорошей форме. Мы понимали, что соперницы будут больше нервничать, раньше мы были в похожей ситуации, так что нам нужно было этим воспользоваться. У нас была уверенность, старались действовать агрессивно, знали, что нужно делать», — сказала она.
«Мы ждали этого титула. Когда мы проиграли на Открытом чемпионате Франции, после этого вообще не выступали так здорово. Мы сидели в раздевалке, я сказала Кате: “Мы должны выиграть Уимблдон”. Это была наша цель», — добавила Веснина.
Как отметила Макарова, они с Весниной «не намерены были отдавать ни гейма». «Несмотря на счет, это был непростой матч, особенно сложно пришлось во втором сете. У соперниц было несколько шансов, но мы были собранными», — сказала теннисистка.
«Макарова и Веснина — лучшая пара в женском теннисе»
По словам главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, соперницы по финалу не соответствовал по классу Макаровой и Весниной. «Пары играли на разных скоростях, плюс у соперниц наших девочек хуже шла подача, поэтому финал сложился в одни ворота, разница в классе была заметна. Вообще, Веснина и Макарова являются одной из лучших пар в мире. Национальной, из одной страны, так точно лучшей, соперничать с ними очень тяжело», — заявил Тарпищев.
Вместе россиянки также выиграли Открытый чемпионат Франции (2013), Открытый чемпионат США (2014) и золотые медали Олимпийских игр 2016 года в
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