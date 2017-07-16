Вера Звонарёва снялась с турнира ITF в Астане
Экс-вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва, одержала победу во втором круге квалификации турнира ITF в Астане (Казахстан).
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32-летняя Вера взяла верх над беларуской Евой Александровой, не имеющей профессионального рейтинга, — 6/2, 6/2.
Таким образом, Звонарёва вышла в финал квалификации соревнований в Казахстане, однако отказалась от дальнейшего участия в турнире. Причины такого решения спортсменки пока неизвестны.
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