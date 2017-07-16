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https://sport.mail.ru/news/tennis/30400797/
16 июля 2017, 13:10 | Теннис | GoTennis.ru

Вера Звонарёва снялась с турнира ITF в Астане

Экс-вторая ракетка мира, российская теннисистка Вера Звонарёва, одержала победу во втором круге квалификации турнира ITF в Астане (Казахстан).

<nobr>Экс-вторая</nobr> ракетка мира российская теннисистка Вера <span class=error>Звонарёва</span> одержала победу во втором круге квалификации турнира ITF в <span class=error>Астане</span> (Казахстан). Увеличить
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32-летняя Вера взяла верх над беларуской Евой Александровой, не имеющей профессионального рейтинга, — 6/2, 6/2.

Таким образом, Звонарёва вышла в финал квалификации соревнований в Казахстане, однако отказалась от дальнейшего участия в турнире. Причины такого решения спортсменки пока неизвестны.
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