Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Бухаресте

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова стали победительницами Уимблдона в парном разряде. Теннисистки впервые завоевали данный титул, при этом Веснина пробилась в финал этого турнира в парах в третий раз за карьеру, Макарова — во второй.