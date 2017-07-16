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16 июля 2017, 13:01 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Бухаресте

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований BRD Bucharest Open, которые пройдут с 17 по 23 июля в Бухаресте (Румыния).

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований BRD Bucharest <span class=error>Open</span> которые пройдут с 17 по 23 июля в Бухаресте (Румыния). Увеличить
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Лидером посева стала латвийка Анастасия Севастова, которая стартует поединком против словачки Яны Чепеловой.

Второй ракеткой турнира стала испанка Карла Суарес Наварро. На старте соревнований она сыграет с немкой Анникой Бек.

Единственной россиянкой, представленной на этом турнире, будет Екатерина Александрова. Свой первый матч она проведёт против черногорки Данки Ковинич.
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