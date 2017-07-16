Прошла жеребьёвка соревнований WTA в Гштааде
Стали известны результаты жеребьёвки турнира Ladies Championship Gstaad, который пройдёт с 17 по 23 июля в Гштааде.
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Лидером посева стала француженка Каролин Гарсия, которая начнёт своё выступление с поединка против болгарки Элицы Костовой.
Второй ракеткой соревнований стала голландка Кики Бертенс. На старте турнира она сыграет с сербкой Александрой Крунич.
Восьмая ракетка турнира, россиянка Евгения Родина, в первом круге сразится с испанкой Сарой
Ещё одна российская теннисистка Ирина Хромачёва в стартовом поединке будет противостоять чешке Терезе Мартинцовой.
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