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16 июля 2017, 10:41 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка соревнований WTA в Гштааде

Стали известны результаты жеребьёвки турнира Ladies Championship Gstaad, который пройдёт с 17 по 23 июля в Гштааде.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира Ladies Championship Gstaad который пройдёт с 17 по 23 июня в Гштааде. Увеличить
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Лидером посева стала француженка Каролин Гарсия, которая начнёт своё выступление с поединка против болгарки Элицы Костовой.

Второй ракеткой соревнований стала голландка Кики Бертенс. На старте турнира она сыграет с сербкой Александрой Крунич.

Восьмая ракетка турнира, россиянка Евгения Родина, в первом круге сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Ещё одна российская теннисистка Ирина Хромачёва в стартовом поединке будет противостоять чешке Терезе Мартинцовой.
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