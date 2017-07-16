Уимблдон. Превью финала. Объясняем, почему Чилич обыграет Федерера

Роджер Федерер — Марин Чилич. Что говорят цифры?



В решающем поединке «мэйджора» сойдутся пятая ракетка мира, 35-летний швейцарец Роджер Федерер, и 28-летний хорват Марин Чилич, занимающий шестую строчку мирового рейтинга. Фаворит матча, любимец болельщиков и тот, кому это нужнее, очевиден. Но давайте попробуем понять, как всё будет происходить, на самом деле.



Турнирный путь Федерера на Уимблдоне-2017:



• Александр Долгополов — 6/3, 3/0, отказ Долгополова

• Душан Лайович — 7/6 (0), 6/3, 6/2

• Миша Зверев — 7/6 (3), 6/4, 6/4

• Григор Димитров — 6/4, 6/2, 6/4

• Милош Раонич — 6/4, 6/2, 7/6 (4)

• Томаш Бердых — 7/6 (4), 7/6 (4), 6/4

Итого: 17 сетов, 170 геймов и 9 часов 56 минут на корте



Турнирный путь Чилича на Уимблдоне-2017:



• Филипп Кольшрайбер — 6/4, 6/2, 6/3

• Флориан Майер — 7/6 (2), 6/4, 7/5

• Стив Джонсон — 6/4, 7/6 (3), 6/4

• Роберто Баутиста-Агут — 6/2, 6/2, 6/2

• Жиль Мюллер — 3/6, 7/6 (6), 7/5, 5/7, 6/1

• Сэм Куэрри — 6/7 (6), 6/4, 7/6 (3), 7/5

Итого: 21 сет, 220 геймов и 14 часов 28 минут на корте



Статистика личных встреч: 6:1 в пользу Федерера

Статистика на траве: 1:0 в пользу Федерера

Статистика на «Шлемах»: 2:1 в пользу Федерера

Статистика в прошлом сезоне: 1:0 в пользу Федерера



Превью финального поединка.

Количество эйсов по матчам у Федерера: 10, 9, 13, 8, 11, 13; у Чилича — 15, 31, 17, 9, 33, 25.

Процент первой подачи по матчам у Федерера: 75, 62, 60, 69, 69, 67; у Чилича — 64, 59, 62, 55, 65, 65.

Невынужденные ошибки по матчам у Федерера: 7, 15, 7, 11, 9, 20; у Чилича — 21, 34, 13, 19, 34, 21.

Виннерсы по матчам у Федерера: 18, 31, 61, 24, 46, 53; у Чилича — 47, 66, 40, 39, 74, 70.

Очки на подаче по матчам у Федерера: 25, 63, 69, 56, 70, 80; у Чилича — 62, 71, 64, 54, 112, 97.

И наконец, геймы на приёме по матчам у Федерера: 3, 4, 3, 5, 3. 2; у Чилича — 4, 4, 4, 7, 3, 4.



«Есть ли у Чилича шанс?» — вопрос дня во Всеанглийском клубе. И ответ — чёткое да. На самом деле, есть не так мало важных причин, чтобы остановить свой взгляд именно на хорвате, миновав более известного и успешного соперника.



Да, Федерер проиграл лишь один матч из семи, но за последние три года их поединки последовательно становились всё напряжённее. В 2014 году, на Rogers Cup, Роджер победил в трёх непростых сетах. Затем, спустя месяц, Чилич ошеломил всех в полуфинале US Open — 6/3, 6/4 6/4. Чтобы взять реванш на прошлогоднем Уимблдоне Федереру пришлось выложиться в эпичной встрече и отыграть матч-пойнт.



Перед стартом Уимблдона мы публиковали материал, в котором описывали слабые стороны Маэстро и давали советы его соперникам. Чилич его, конечно, не читал, но его игра выглядит подходящей для того, чтобы огорчить миллионы болельщиков.

Урок, который мы можем извлечь из этих матчей, состоит в том, что игра Чилича способна доставлять нынешнему Федереру серьёзные проблемы. Его подача достаточно сильна, чтобы сковывать игру швейцарца, а его мощный двуручный бэкхенд помогает зарабатывать очки на приёме. На US Open и в первых двух сетах прошлогоднего Уимблдона именно Марин доминировал в розыгрышах.



Если игра Чилича достаточно мощная, чтобы сравняться с самим Роджером, вопрос переходит в поле психологии и настроя. Как хорват отреагирует, если в этот раз ему удастся захватить лидерство. Дело не в том, верит ли он в то, что может победить — конечно, верит, это финал. Дело в том, верит ли Чилич, что должен выиграть? Марин круто справлялся в своём первом полуфинале Уимблдона — в матче с Куэрри всё могло быть куда хуже, но во второй партии хорват сделал всё, чтобы этого не произошло. Конечно, Куэрри — это не Федерер, но Чилич знает, что он способен выигрывать «Шлемы», так что он не удовлетворится красивым поражением и удовольствием от матча с великим.



Кажется, что на этом турнире Федерер вообще всё делает правильно. Он не упустил ни сета и победил двух крутых соперников — Милоша Раонича и Томаша Бердыха — последних двух матчах. Для Роджера вопрос в том, как он справится, если обнаружит себя уступающим оппоненту — впервые за две недели. Трижды в первых сетах швейцарец выглядел довольно напряжённым — с Лайовичем, Зверевым и Бердыхом. Ему удалось победить на тай-брейках и моментально вычеркнуть весь негатив из памяти. Так что, стартовая партия финала будет невероятно важной — ещё более важной, чем обычно.



В течение нескольких последних лет наблюдалась одна картина: Роджер был великолепен на стартах «Шлемов» — лишь, чтобы погаснуть к концу. Он разобрался с этой проблемой в Австралии и смог растянуть чемпионский момент на Индиан-Уэллс и Майами. Но значит ли это, что проблемы ушли навсегда?

Не стоит забывать и о возможном дожде: швейцарец любит играть под крышей (победил в 2012), но и для мощно подающего Чилича крытый корт не станет негативным фактором.



Кто бы ни победил, это будет достойное зрелище, пусть оно и не проходит под вывеской «Большой четвёрки». Федерер — Чилич в итоге стало главной вывеской прошлогоднего Уимблдона. Почему бы нам не ждать того же в финале?



Прогноз: победа Чилича (хотя, конечно, мы будем рады, если ошибёмся в прогнозе).