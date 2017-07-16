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16 июля 2017, 10:39 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина: Навратилова сказала, что мы должны закончить матч до 23 часов

Россиянка Елена Веснина рассказала о своих эмоциях от победы вместе с Екатериной Макаровой в финале парного разряда Уимблдона над Чжан Хаочин из Тайваня и румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:0, 6:0.

Слева направо: Елена Веснина и Екатерина Макарова (Россия) во время финального матчаженского парного разряда на Уимблдонском теннисном турнире против Моники Никулеску (Румыния) и Чжань Хаоцин (Тайвань). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Мы с Катей очень хотели завоевать этот титул. После поражения на «Ролан Гаррос» я сказала Кате в раздевалке: «Теперь мы должны выиграть Уимблдон». Мы уже побеждали на Открытом чемпионате Франции и должны были выиграть Уимблдон. Два года назад мы проиграли в финале со счётом 5:7 в третьем сете, так что сейчас играли до конца, не обращая внимания на счёт.

Перед нами мужской парный финал затянулся, получилась настоящая драма. Мартина Навратилова сказала нам: «Девочки, надо закончить финал до 23 часов». Счёт тогда у мужчин был 10:10, так что я не верила в это, но после первого сета посмотрела на часы и поняла, что всё в порядке, — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.
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