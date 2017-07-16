Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по пляжному теннису
Сборная России завоевала бронзовые медали на командном чемпионате мира по пляжному теннису, проходившем с 11 по 16 июля в Москве, на территории Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.
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В поединке за третье место российская команда противостояла сборной Франции.
У россиян первыми на корт вышли Людмила Никоян и Ирина Глимакова, которые выиграли в двух сетах Матильду и Мари Эву Оро.
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