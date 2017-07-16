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16 июля 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по пляжному теннису

Сборная России завоевала бронзовые медали на командном чемпионате мира по пляжному теннису, проходившем с 11 по 16 июля в Москве, на территории Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

Сборная России завоевала бронзовые медали на командном чемпионате мира по пляжному теннису проходившем с 11 по 16 июля в Москве на территории Национального теннисного центра имени Хуана <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Самаранча</span>. Увеличить
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В поединке за третье место российская команда противостояла сборной Франции.

У россиян первыми на корт вышли Людмила Никоян и Ирина Глимакова, которые выиграли в двух сетах Матильду и Мари Эву Оро.
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