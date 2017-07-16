Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде

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Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в своей карьере выиграли Уимблдон. Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема — к титулам чемпионок «Ролан Гаррос» и US Open Веснина и Макарова добавили триумф на старейшем теннисном турнире.

Что-либо говорить о ходе финальной встречи с девятой сеяной парой Моника Никулеску (Румыния) / Чань Хаочин (Тайвань) не приходится, так как в матче был зарегистрирован очень редкий для таких стадий счет — 6:0 6:0.

Двойная «баранка» в финалах женского парного разряда Уимблдона была оформлена в последний раз в 1953 году, когда на центральном корте всеанглийского лаун-теннисного клуба встречались два американских дуэта Ширли Фрай / Дорис Харт и Морин Коннолли / Джулия Симпсон. Тогда победу праздновали Фрай и Харт.

Почти 65 лет спустя подобная история повторилась. Россиянкам понадобилось всего 55 минут, чтобы поднять надо головой заветные кубки.

Теперь Макаровой и Весниной не хватает лишь победы на Открытом чемпионате Австралии, чтобы оформить «карьерный шлем».

К слову, соперницы у олимпийских чемпионок были не самыми слабыми — особенно 27- летняя тайваньская теннисистка, для которой этот финал стал уже третьим, правда, побед она пока не добилась.

В матче особенно выделялась Макарова, которая буквально не позволяла свободно вздохнуть своим соперницам мощными и точными ударами с задней линии. Такая тактика была обусловлена тем, что Екатерина — левша и теннисисткам по другую сторону корта было непросто справляться с непривычным вращением. Веснина же действовала в основном у сетки, и ее задачей было завершение атак.

После матча счастливые победительницы прокомментировали свой успех и объяснили, почему финал завершился с таким счетом.

«Мы знали, если предоставить соперницам хотя бы один шанс, то игра могла бы измениться. Они вышли в финал, выиграли пять матчей до этого, находились в хорошей форме.

Мы понимали, что соперницы будут больше нервничать, раньше мы были в похожей ситуации, так что нам нужно было этим воспользоваться. У нас была уверенность, старались действовать агрессивно, знали, что нужно делать. Мы ждали этого титула. Когда мы проиграли на Открытом чемпионате Франции, после этого вообще не выступали так здорово.

Мы сидели в раздевалке, я сказала Кате: «Мы должны выиграть Уимблдон». Это была наша цель, — приводит слова Весниной официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Прошлогодняя полуфиналистка Уимблдона в одиночном разряде также рассказала, что чувствовали теннисистки, находясь в томительном ожидании окончания мужского парного финала, который завершился лишь в 24- гейме пятого сета и продолжался четыре часа сорок минут.

«Мы сидели и ждали. Мы знали, что матч получится пятисетовым, и мы знали, что все закончится драмой. Мы знали, что что-то должно произойти. Мартина Навратилова сказала нам: «Девочки, вы знаете, что вам нужно будет закончить свой матч до 23 часов?» К тому моменту счет был 10:10, и я подумала: «Ну нет, они должны закончить раньше».

После первого сета нашего матча я посмотрела на часы и поняла, что мы укладываемся по времени, — рассказала Веснина.

Макарова в свою очередь отметила, что несмотря на 12 выигранных подряд геймов, во встрече были непростые моменты.

«Когда матч закончился, я сказала Лене: «Счет 6:0, 6:0, но по игре так не скажешь». Это был очень ровный матч, особенно второй сет. У них было несколько шансов, но мы знали, что не собираемся им ничего отдавать. Это все наше.

Я могу сказать, что наша игра была просто идеальной, — заявила теннисистка.

Макарова и Веснина сыграли уже в шестом финале турниров Большого шлема, выиграв в трех из них. У россиянок уже был шанс выиграть в Англии в 2015 году, но тогда они уступили Мартине Хингис и Сане Мирзе.

В прошлом году российская пара одержала две крупные победы — на Олимпийских играх в Рио и на Итоговом турнире WTA. Однако турниры Большого шлема девушкам не покорились — был лишь тяжелый трехсетовый финал «Ролан Гаррос», где Веснина и Макарова уступили хозяйкам корта Каролине Гарсии и Кристине Младенович.