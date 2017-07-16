Екатерина Макарова и Елена Веснина стали вторыми в истории, которым под ноль удавалось выиграть финал Уимблдона

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу на над румынкой Моникой Никулеску и Чань Хаочин, представляющей Тайвань, в финале женского парного разряда Уимблдона. ПОбеда на лондонских кортах стала для россиянок первой в карьере. После матча Веснина отметила, что теннисисток не покидала уверенность в своих силах.