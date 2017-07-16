Екатерина Макарова и Елена Веснина стали вторыми в истории, которым под ноль удавалось выиграть финал Уимблдона
Благодаря сухой победе над румынкой Моникой Никулеску и
Хао-Чин Чань из Тайваня российский дуэт в составе Елены Весниной и Екатерины Макаровой выиграл чемпионский титул Уимблдона.
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Таким образом, россиянки стали второй парой в истории, выигравшей финал британского «мэйджора» под ноль. До них это удавалось только Ширли Фрай и Дарлин Хард в 1953 году.
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