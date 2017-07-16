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https://sport.mail.ru/news/tennis/30399809/
16 июля 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова и Елена Веснина стали вторыми в истории, которым под ноль удавалось выиграть финал Уимблдона

Благодаря сухой победе над румынкой Моникой Никулеску и Хао-Чин Чань из Тайваня российский дуэт в составе Елены Весниной и Екатерины Макаровой выиграл чемпионский титул Уимблдона.

Благодаря сухой победе над румынкой Моникой <span class=error>Никулеску</span> и <nobr>Хао-Чин</nobr> <span class=error>Чань</span> из Тайваня российский дуэт в составе Елены <span class=error>Весниной</span> и Екатерины <span class=error>Макаровой</span> выиграл чемпионский титул Уимблдона. Увеличить
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Таким образом, россиянки стали второй парой в истории, выигравшей финал британского «мэйджора» под ноль. До них это удавалось только Ширли Фрай и Дарлин Хард в 1953 году.
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Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде

Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу на над румынкой Моникой Никулеску и Чань Хаочин, представляющей Тайвань, в финале женского парного разряда Уимблдона. ПОбеда на лондонских кортах стала для россиянок первой в карьере. После матча Веснина отметила, что теннисисток не покидала уверенность в своих силах.
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