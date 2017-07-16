Акира Сантильян первенствовал на «Челленджере» в США
Японский теннисист Акира Сантильян выиграл «Челленджер» в Уиннетке (США), победив в двух сетах Рамкумара Раманатхана из Индии, — 7/6 (1), 6/2.
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 197-я ракетка мира, 20-летний Акира, сделал два эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. 22-летний Рамкумар, занимающий 184-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал один
Данный титул стал для Сантильяна первым на «Челленджерах» за карьеру, принеся $10,800 призовых и 80 рейтинговых очков.
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