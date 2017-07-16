Макарова заявила, что в финале Уимблдона они с Весниной показали идеальную игру
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова, победившая в паре с Еленой Весниной на Уимблдонском теннисном турнире, заявила, что в финальном матче они показали просто идеальный теннис.
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Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила румынку Монику Никулеску и Чжань Хаоцин из Тайваня (9-й номер посева) со счетом 6:0, 6:0.
«Когда матч закончился, я сказала Лене: “Счет 6:0, 6:0, но по игре так не скажешь”. Это был очень ровный матч, особенно второй сет. У них было несколько шансов, но мы знали, что не собираемся им ничего отдавать. Это всё наше. Я могу сказать, что наша игра была просто идеальной», — заявила Макарова, слова которой приводятся на официальном сайте WTA.
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