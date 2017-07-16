Веснина: Опыт стал одной из главных составляющих победы в финале Уимблдона

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Веснина и Екатерина Макарова победили Хао-Чин Чань (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) в финале Уимблдона со счетом 6:0, 6:0 и впервые в карьере выиграли этот турнир.

«Мы знали, если предоставить соперницам хотя бы один шанс, то игра могла бы измениться. Они вышли в финал, выиграли пять матчей до этого, находились в хорошей форме. Мы понимали, что соперницы будут больше нервничать, раньше мы были в похожей ситуации, так что нам нужно было этим воспользоваться. У нас была уверенность, старались действовать агрессивно, знали, что нужно делать», — сказала Веснина.

«Мы ждали этого титула. Когда мы проиграли на Открытом чемпионате Франции, после этого вообще не выступали так здорово. Мы сидели в раздевалке, я сказала Кате: “Мы должны выиграть Уимблдон”. Это была наша цель», — подчеркнула Веснина.

«Несмотря на счет, это был непростой матч, особенно сложно пришлось во втором сете. У соперниц было несколько шансов. Но мы были собранными, не намерены были отдавать ни гейма», — сказала Макарова.